Luka je pokopal Kingse in s prstom pokazal na Divca: Morali bi me izbrati

Odločil se je, da bo prihodnost Kingsov bolj svetla z Marvinom Bagleyjam III. Pet let pozneje je jasno, da je bila to popolnoma zgrešena odločitev. Bagley niti približno ni upravičil Divčevega zaupanja, saj je Sacramento zapustil po treh sezonah. Zdaj zastopa barve enega najslabših moštev v ligi, Washington Wizards, in v 25 minutah igre na tekmo v povprečju dosega 14 točk in osem skokov. Spoštovanja vredne številke, a Luka Dončić medtem s petimi nastopi na tekmah All Star, štirimi izbori v prvo peterko rednega dela sezone in 200 milijonov evrov vredno pogodbo v žepu vse bolj ogroža Nikolo Jokića v bitki za svoj prvi naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP).