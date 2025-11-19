Luka je potrdil, da ne želi biti Austinov prijatelj: Tega ne bom dovolil

Luka Dončić in Austin Reaves sta odlično igrala na obračunu LA Lakersov z Utah Jazz. K zmagi s 140:126 je Slovenec prispeval 37 točk in 10 asistenc, Reaves pa 26 točk in pet skokov. Po obračunu sta se pošalila o svojem vse bolj očitnem prijateljstvu.

Austin Reaves in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Ameriške televizijske oddaje po obračunih v ligi NBA tradicionalno predvajajo pogovor na igrišču z najboljšim posameznikom tekme. Tokrat je bil na vrsti Luka Dončić, ki je najprej izpostavil dobro igro svojega moštva ob povratku LeBrona Jamesa (11 točk, 12 asistenc). Po zaostanku 71:67 v prvem polčasu so zvezdniki Jezernikov zavladali na igrišču in tretjo četrtino dobili z izidom 37:22. V tej četrtini je Dončić vpisal kar 17 točk. "V tretji četrtini smo igrali svojo igro. Vsi smo uživali. Žogo smo si delili in zadeli veliko košev po dobri obrambi. Tretja četrtina je bila dobra za vse," je dejal Dončić.

Med naslednjim vprašanjem novinarja pa je Slovencu pristopil Austin Reaves, ki ga je pozdravil: "Živjo prijatelj." Dončić je zdaj že tradicionalno hudomušno odgovoril: "Hoče biti moj prijatelj, ampak tega ne bom dovolil." Ko ga je novinar vprašal, kaj bo Reaves moral storiti, da postane njegov prijatelj, se Slovenec ni zadrževal: "Nič, ničesar ne more storiti," je z nagajivim nasmehom na obrazu odgovoril Dončić, ki se je seveda šalil.

Povratek 'kralja'

Obračun z Utah Jazz je bil prvi LeBrona Jamesa v njegovi rekordni 23. sezoni v ligi NBA. Tekmo je začel mirno, v tretji četrtini pa je končno "zagnal motorje". S trojko je najprej na večni lestvici zadetih metov za tri točke ujel legendarnega Reggieja Millerja, nato pa je z izjemnim pregledom nad igro in dih jemajočimi podajami poskrbel tudi za svoje soigralce. Tekmo je zaključil z 11 točkami in 12 asistencami.

"Odlično je bilo. Dolgo že ni igral košarke in izjemno je bil videti, glede na to, da je to bila njegova prva tekma. Vse boljši bo in veliko nam bo pomagal," je o povratku idola in 40-letnega soigralca dejal Dončić. Pri Utahu kar sedem igralcev ni bilo rojenih, ko je James debitiral v ligi NBA.

LeBron James, Austin Reaves in Luka Dončić so prvič v tej sezoni zaigrali skupaj FOTO: Profimedia icon-expand