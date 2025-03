Luka z igro poslal jasno sporočilo Dallasu, nato torti rekel ne

Luka Dončić je v Los Angeles prvič po šokantni zamenjavi priletel kot zmeden in razočaran 25-letnik, mesec dni pozneje je z nasmehom na obrazu v sloviti slačilnici LA Lakersov z novimi soigralci praznoval svoj 26. rojstni dan. Na obračunu z LA Clippersi je sprva imel težave z metom iz igre, nato pa se je v drugem polčasu zbudil in obračun zaključil z 31 točkami, pet skoki in tremi podajami.