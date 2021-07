Luka je Slovenija, Luka je košarka, Luka je vodja

Vesel sem, da se nisem motil, da sem trdno verjel besedam Luke Dončića, da si zelo želi igrati za slovensko reprezentanco. Seveda sem te besede preveril tudi v njegovem taboru, kjer so mi zatrjevali, da se Luka rad vrača v reprezentanco, saj da se tu zelo dobro počuti. Da so s fanti prava klapa, ki se zabava, in da si to želijo pokazati tudi na igrišču.

Pa so mi kar najprej govorili, da ne bo. Da je Luka že odigral svoje v reprezentanci za nekaj naslednjih let. Da Luko taka košarka ne zanima, da ga zanima le bogata liga NBA. Da bo preutrujen. In ni jih bilo malo, še zdaleč ne. Pa sem jim odgovoril: Poslušajte, star je 22 let. Se spomnite vaših 22 let? Vam je kdaj zmanjkalo energije?

Luka s Slovenijo še ni izgubil, kar dokazuje, kakšno mentaliteto poseduje in s kakšnim razmišljanjem se poda v tekmo. Naj bo to prijateljska ali uradna. Luka je lačen zmag. Luka si želi igrati košarko, na igrišču se želi zabavati in se igrati s tekmeci. Poigravati, če želite. Tega ne bo skrival. Luka si želi interakcije z navijači, rad se obrne k njim in jih podžge. Luka je vodja. Ja, pri 22, ampak je vodja. Seveda bo tudi Luka nekoč izgubil prvo tekmo s slovensko reprezentanco. Ampak tedaj ga na pljuvajte, raje se mu zahvalite za vse, kar je oz. bo za to reprezentanco naredil.

V preteklosti sem pogostokrat poslušal, da Luka ne igra oz. ne zna igrati obrambe. Tisti, ki ste gledali tekme Dallasa v končnici, in tisti, ki ste gledali tekme slovenske reprezentance v Litvi, veste, da je Luka igral obrambo. In to (zelo) daleč od slabega. Še kako prav so prišle izkušnje igranja na položaju 4 iz lige NBA, saj je ob osebnih napakah Mika Tobeyja skupaj z Edom Murićem zaustavljal litovska velikana pod našim obročem.

In kar je vsaj meni najlepše v tej zgodbi … Se spomnite predstav slovenskih košarkarjev, ki so sicer v oslabljeni zasedbi igrali kvalifikacije za svetovno prvenstvo in Eurobasket, ko preprosto ni bilo pravega žara, pravega prepričanja vase? Luka je vsakemu posebej dodal to, v košarki prepotrebno vrlino in jih hote ali nehote prepričal, da so sposobni premagovati najboljše reprezentance na svetu. Tudi tiste, ki so redni gost olimpijskih iger. Kot na primer Litva, ki je bila od svoje samostojnosti vselej del olimpijskih iger, prvič po sedmih ciklusih pa je ostala brez nastopa na olimpijskih igrah. Nekaj samoumevnega jim je bilo odvzeto. V režiji naših fantov, naših junakov.

Naših junakov, za katere so tudi po Eurobasketu 2017 mnogi analitiki govorili, da so že dosegli svoj vrhunec in da se bodo z naslednjimi generacijami le stežka približali stari slavi. Da pravega podmladka ni, da so zlati časi naše reprezentance s številnimi NBA-igralci mimo. A znova so se motili. Vlatko Čančar je pokazal, da bo v prihodnjih letih lahko vlečni voz slovenske reprezentance skupaj z Dončićem. Zoran Dragić je dokazal, da ima ’prave’ gene, in da je, če je zdrav, lahko izjemen košarkar. Edo Murić … ste videli, kako je zrasel ob litovskih velikanih? Kako se je z njimi stepel v obrambi in jih izrinil iz rakete, čeprav je precej manjši? To je moštveni duh, ki ga je ta reprezentanca imela. Borila se je eden za drugega, individualna statistika nikogar ni zanimala. Niti Dončića. Ta bi lahko, prepričan sem, na tekmi z Litvo dosegel še kakšno točko več. Morda celo 10 ali 15 več. Pa mu tega ni bilo treba. Če je videl prostega soigralca, je raje podal, četudi je bil sam v dobrem položaju za met.