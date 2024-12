'Luka je tipični Srb, ok, ni Srb, temveč Slovenec. To je vse isto ...'

Izjava sama po sebi ne bi bila nič posebnega, če se v nekem trenutku Draymond Green ne bi zmedel glede Lukovega državljanstva. "Veste, Luka je tipični Srb, ok, ni Srb, temveč Slovenec. Ampak, to je vse isto. Oni imajo nek nonšalanten pristop, tudi ko izvedejo kakšen zahteven met in dosežejo koš, je za njih to nekaj samoumevnega. Zelo hladnokrvno od nekoga, ki te pošteno razbije na igrišču. Vselej je zanimivo igrati proti takšnim košarkarskim genijem, kot je Luka," kljub začetni zmedenosti Green ni skoparil s pohvalami na račun izvrstnega Dončića.

Slednji se je ustavil pri 45 točkah, 13 podajah in 11 skokih, kar je Lukov 80. trojni dvojček v karieri pod ameriškimi obroči. Impresivno, ni kaj ...