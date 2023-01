'Luka je trenutno MVP lige, o tem ni dvoma'

Za konec leta 2022 je Luka Dončić znova navdušil in Dallas Maverickse z 51 točkami popeljal še do šeste zaporedne zmage. Z novo izjemno predstavo, ki jim v decembru kar ni bilo videti konca, je slovenski reprezentant znova zablestel in požel val navdušenj, njegov soigralec Christian Wood pa je prepričan, da si Ljubljančan vsaj trenutno zasluži naziv MVP.

"Luka Dončić ni človek," je le eden izmed tvitov, ki po novi neverjetni predstavi opisujejo 23-letnega Slovenca. Luka Dončić je tik pred vstopom v leto 2023 na parketu AT&T Centra znova pokazal svoje sposobnosti in proti San Antonio Spursom dosegel 51 točk. S tem je postavil rekord za največ tekem z vsaj 40 doseženimi točkami za Dallas, kar je 23-letniku uspelo že 23-krat, ob tem pa je postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je je na petih zaporednih tekmah skupno dosegel vsaj 225 točk, vsaj 50 skokov in vsaj 50 podaj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mejo 50 doseženih točk je presegel še tretjič na zadnjih petih tekmah, kar je tolikokrat, kot je to uspelo vsem ostalim igralcem v ligi NBA skupaj v celotni sezoni. Dončić pa ni navdušil le z dobro igro v napadu, temveč tudi v obrambi. 51 točkam je namreč dodal še šest skokov, devet podaj, štiri ukradene žoge in blokado.

Trener San Antonio Spursov Gregg Popovich je pred tekmo v šali dejal, da bodo poskušali Dončića ustaviti pod mejo 50 točk, po tekmi pa se mu to ni več zdelo smešno.

"Mislim, da naša obramba danes ni bila najboljša. Proti koncu tekme smo lepo ustavili nekaj njihovih napadov, sicer pa smo med vso tekmo naredili kar nekaj neumnih napak," je takoj po zadnji tekmi v letu 2022 priznal Dončić, ki je dodal: "Bil sem nervozen, ker sem res izčrpan."

A se mu omenjena izčrpanost ni prav nič poznala. V izdihljajih tekme je ohranil mirno roko in zadel dva ključna prosta meta, nato pa nekaj sekund pred koncem srečanja Jeremyju Sochanu z izjemno obrambo preprečil polaganje za prevzem vodstva in morebitno zmago. "Mislim, da, na splošno gledano, igramo dobro obrambo. Seveda je danes nismo ravno najbolje odigrali, saj so nam nasuli 125 točk, ampak dobra obramba je dober temelj, da nato steče v napadu. Samo nadaljevati moramo v tej smeri in zbrati čim več zmag," je misli strnil slovenski as, ki je tudi razkril, kako se pripravlja na različne stile obramb nasprotnika: "Ne vem, na nekaterih tekmah podvajajo obrambo na meni, na nekaterih tekmah mi pustijo igrati pick'n'roll, tako da samo sprejmem njihov način obrambe in to je to."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na zadnjih petih tekmah je skupno zabeležil kar 228 točk, kar pomeni povprečno 45,6 točke na tekmo, ob tem pa povprečno beleži še 11,2 skoka in 10,2 podaje na tekmo. Dončić, ki je s povprečjem 34,2 točke na tekmo tudi glede na povprečje celotne sezone najboljši strelec lige NBA, bo skoraj zagotovo dobil nagrado za najboljšega igralca meseca decembra in se bo v boju za naziv najkoristnejšega igralca lige približal vrhu, če ne celo prehitel vodilnega Nikolo Jokića. S tem se je po tekmi strinjal tudi Dončićev soigralec Christian Wood, ki je imel tudi sam dober večer na parketu in se z Dončićem odlično ujame. "To je neverjetno! V sedmih letih v ligi še nisem videl igralca, ki bi lahko delal take stvari. Luka ima neverjetno serijo. Trenutno je MVP lige, o tem ni dvoma," je bil poln hvale za 23-letnega Ljubljančana Wood, ki je v Dallas poleti prišel iz Houstona. "Mislim, da se z Luko zelo dobro ujameva na parketu ... Mislim, da ga dobro dopolnjujem in on dobro dopolnjuje mene. Ko sva skupaj na igrišču, točno veva, kje drugi stoji, in ko mu steče, mu rade volje prepustim žogo in obratno," pa je o razmerju s slovenskim reprezentantom opisal Wood, ki je proti Spursom vpisal 25 točk, sedem skokov in dve podaji.

icon-expand Christian Wood, Jeremy Sochan in Luka Dončić FOTO: AP