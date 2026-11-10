'Luka je trenutno najboljši v NBA in verjamem, da bo postal MVP'

Čeprav sta pri Lakersih tokrat manjkala odlična branilca Austin Reaves, ki je blestel dan prej na gostovanju v Detroitu (43 točk), in Quentin Grimes, to ni bila ovira za Luko Dončića in soigralce, da pridejo do nove zmage na zahtevnem gostovanju pri Atlanti (114:124).
Slovenski košarkarski as je bil znova razpoložen za igro - nekoliko manj zgolj pri metu za tri točke (3/11) -, saj je v 39 minutah zbral 32 točk, 10 podaj, osem skokov in pet ukradenih žog. Z izvrstnimi asistencami, ki imajo pregovorne oči, je redno zaposloval svoje soigralce in jim tako omogočil, da prispevajo pomemben delež k novemu uspehu moštva iz Kalifornije.
"Luka je bil znova pravi vodja na igrišču. Ker tokrat ob sebi ni imel drugega organizatorja igre, je bil ves časom pod pritiskom tekmecev. Čeprav ga je to izčrpalo, je bil v odločilnih trenutkih dovolj zbran, da smo tekmo uspešno pripeljali do konca," je svojo prvo violino, kot že nič kolikokrat do zdaj, pohvalil trener LA Lakers JJ Redick.
Poseben odnos do Dončića goji tudi prvi center trenutno vodilnega moštva na zahodu Walker Kessler, ki ne skriva navdušenja, da si lahko slačilnico in parket deli po njegovih besedah s trenutno najbolj vročim košarkarjem na svetu. "Tudi ko doseže 40 točk vselej pogleduje po igrišču, kako bi vključil soigralce. Znova nas je izjemno razigraval z asistencami. Trenutno je najboljši v NBA in menim, da bo postal najkoristnejši igralec prvenstva. Na samo igro vpliva na vse mogoče načine," je dejal visokorasli nekdanji član Utah Jazz.
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