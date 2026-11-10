'Luka je trenutno najboljši v NBA in verjamem, da bo postal MVP'

Čeprav sta pri Lakersih tokrat manjkala odlična branilca Austin Reaves, ki je blestel dan prej na gostovanju v Detroitu (43 točk), in Quentin Grimes, to ni bila ovira za Luko Dončića in soigralce, da pridejo do nove zmage na zahtevnem gostovanju pri Atlanti (114:124).

Slovenski košarkarski as je bil znova razpoložen za igro - nekoliko manj zgolj pri metu za tri točke (3/11) -, saj je v 39 minutah zbral 32 točk, 10 podaj, osem skokov in pet ukradenih žog. Z izvrstnimi asistencami, ki imajo pregovorne oči, je redno zaposloval svoje soigralce in jim tako omogočil, da prispevajo pomemben delež k novemu uspehu moštva iz Kalifornije.