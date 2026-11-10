Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Luka je trenutno najboljši v NBA in verjamem, da bo postal MVP'

Atlanta, 10. 11. 2026 08.09 pred 17 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.V.
Luka Dončić in Walker Kessler

Za visokoraslega centra zasedbe Los Angeles Lakers Walkerja Kesslerja ni dvoma, kdo je v tem trenutku najboljši košarkar na svetu. "To je Luka Dončić, brez kančka dvoma," je po tekmi v Atlanti in novi zmagi jezernikov - že 10. in šesti zaporedni v tej sezoni - med drugim dejal nekdanji član Utaha, ki je hvaležen, da lahko vsako sekundo na parketu preživi s slovenskim superzvezdnikom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav sta pri Lakersih tokrat manjkala odlična branilca Austin Reaves, ki je blestel dan prej na gostovanju v Detroitu (43 točk), in Quentin Grimes, to ni bila ovira za Luko Dončića in soigralce, da pridejo do nove zmage na zahtevnem gostovanju pri Atlanti (114:124).

Slovenski košarkarski as je bil znova razpoložen za igro - nekoliko manj zgolj pri metu za tri točke (3/11) -, saj je v 39 minutah zbral 32 točk, 10 podaj, osem skokov in pet ukradenih žog. Z izvrstnimi asistencami, ki imajo pregovorne oči, je redno zaposloval svoje soigralce in jim tako omogočil, da prispevajo pomemben delež k novemu uspehu moštva iz Kalifornije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Luka je bil znova pravi vodja na igrišču. Ker tokrat ob sebi ni imel drugega organizatorja igre, je bil ves časom pod pritiskom tekmecev. Čeprav ga je to izčrpalo, je bil v odločilnih trenutkih dovolj zbran, da smo tekmo uspešno pripeljali do konca," je svojo prvo violino, kot že nič kolikokrat do zdaj, pohvalil trener LA Lakers JJ Redick.  

Poseben odnos do Dončića goji tudi prvi center trenutno vodilnega moštva na zahodu Walker Kessler, ki ne skriva navdušenja, da si lahko slačilnico in parket deli po njegovih besedah s trenutno najbolj vročim košarkarjem na svetu. "Tudi ko doseže 40 točk vselej pogleduje po igrišču, kako bi vključil soigralce. Znova nas je izjemno razigraval z asistencami. Trenutno je najboljši v NBA in menim, da bo postal najkoristnejši igralec prvenstva. Na samo igro vpliva na vse mogoče načine," je dejal visokorasli nekdanji član Utah Jazz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka liga nba los angeles lakers luka dončić walker kessler

Izvrstni Dončić z 32 točkami prvo ime ob novi zmagi Lakersov

24ur.com Dončić s 14 točkami 'začinil' debi in zmago Lakersov
24ur.com Dončić kmalu z najvišjo pogodbo v zgodovini lige NBA?
24ur.com Košarkarji NBA izbirali dobitnika naziva MVP: Kam se uvršča Dončić?
24ur.com Odlična forma Dončića nagrajena: prišel do skoka na MVP lestvici
24ur.com 'Dončić lahko postane MVP in z Lakersi osvoji šampionski prstan'
24ur.com Irving: Dončić je poseben. On je 'pravi' MVP
24ur.com Dončić utišal še zadnje dvomljivce: v ključni statistiki prehitel Jokića, Wembanyamo in Shaia
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krjola
10. 11. 2026 08.47
A se vi to resno ukvarjate s tem tipom ali je to kakšna skrita kamera?... Ker toliko pozornosti za tako malo vsebine je že skoraj družbeni eksperiment...
Odgovori
0 0
Amor Fati
10. 11. 2026 08.46
Lahko smo presrecni da je slovenskega in ne srbskega naroda sin. 🤣
Odgovori
0 0
wsharky
10. 11. 2026 08.40
drugič danes :)
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kar 67 odstotkov parov je po rojstvu otroka nezadovoljnih: Zakaj?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci
Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci
Vsi so opazili isto: otrok Kate in Williama ni bilo nikjer
Vsi so opazili isto: otrok Kate in Williama ni bilo nikjer
zadovoljna
Portal
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi
Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi
vizita
Portal
Križanke, knjige ali računalnik? Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
cekin
Portal
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
moskisvet
Portal
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
dominvrt
Portal
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Jed, ki je odločila izziv: Tadej navdušil sodnike in si priboril balkon
Jed, ki je odločila izziv: Tadej navdušil sodnike in si priboril balkon
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022