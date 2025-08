'Luka je ubijalec na parketu, ki bo naš klub vodil v lovu na nove lovorike'

Luka Dončić je torej 2. avgusta brez večjih presenečenj podpisal novo triletno pogodbo z Lakersi, ki mu bo navrgla 142,3 milijona evrov.

S tem si je slovenski košarkarski superzvezdnik odprl nove možnosti po izteku te pogodbe, ko bo leta 2028 dopolnil 10 let igranja pod ameriškimi obroči. Takrat bo namreč Luka upravičen do najdonosnejše pogodbe v zgodovini franšize kot tudi lige nasploh. "Luka Dončić je eden od najvznemirljivejših košarkarjev zadnjega desetletja. Je smrtonosen na igrišču, obenem pa izžareva edinstveno velikodušnost in skrb za skupnost. Luka bo na čelu naše franšize v lovu na prihodnje naslove in naše skupne cilje," je zbranim predstavnikom sedme sile povedal prvi operativec kalifornijske franšize Rob Pelinka.