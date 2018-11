Luka med tekmo LeBrona vprašal za dres in ga nato tudi dobil – s posvetilom!

Nogometaši s tekem odhajajo domov z dresom nasprotnika, potem ko ga ta sleče po tekmi. Košarkar Luka Dončić pa je s tekme v Staples Centru proti Lakersom odšel s podpisanim dresom LeBrona in s posvetilom. In kako se je to zgodilo? Luka je svojega vzornika med tekmo prosil za dres, ta pa mu ga je po tekmi podaril.