Luka oddal kandidaturo za naziv MVP: Igra na povsem drugačnem nivoju

Na prvi domači tekmi nove sezone severnoameriške košarkarske lige NBA se je izkazal kdo drug kot Luka Dončić, ki je nebogljenemu Memphisu že v prvih osmih minutah tekme nasul kar 21 točk, in oddal kandidaturo za najkoristnejšega igralca sezone. Slovenski reprezentant se je na koncu ustavil pri 35 točkah, njegov Dallas pa je slavil s kar 41 točkami razlike (137:96), kar je zaenkrat tudi najvišja zmaga v novi sezoni lige NBA.

"Trenutno igra na povsem drugačnem nivoju," je po tekmi o izjemnemu Luki Dončiću dejal Dallasov trener Jason Kidd, ki ni moral skrivati navdušenja nad 23-letnim Slovencem: "nadaljuje tam, kjer je začel lansko sezono, ko je igral izjemno visoki ravni."

Dončić je prvo domačo tekmo v novi sezoni začel izjemno, saj je dosegel prvih devet točk za Dallas na tekmi in napovedal težek večer za Ja Moranta in soigralce. "Mislim, da so Luka in ostali fantje v prvi četrtini vzpostavili dominanco in po tem se je bilo Memphisu težko vrniti ... Akcije so nam danes res lepo stekle, ne glede na to, če smo jih zaključili ali ne," je še dejal Kidd.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP

Luka je postal sploh porvi igralec v letošnji sezoni, ki je v prvi četrtini tekme dosegel 20 ali več točk. Slovencu je dvajsetico uspelo doseči že po pičlih osmih minutah igre in za trenutek se je že zdelo, da bo Ljubljančan dosegel osebni rekord po številu točk na eni tekmi v ligi NBA. A se je nato v drugem polčasu nekoliko umirili in ostal krepko pod neverjetno številko 51 točk, ki jih je dosegel letošnjega februarja ob zmagi nad LA Clippersi. Ob tem je treba dejati, da je zadnjo četrtino Dončič praktično v celoti presedel na klopi, saj je bila tekma praktično že odločena po prvih dveh četrtinah, ki jih je Dallas dobil z 39:17 in 25:19.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To je neverjetno. Sploh ne vem, kako naj ga opišem," je o Dončiću dejal njegov novi soigralec Christian Wood, ki je iz slovenčevih rok prejel nekaj izjemnih podaj. Nekdanji član Houstona je bil s 25 točkami drugi najboljši strelec tekme, ki jo je Dallas dobil s 137:96. "Stvari, ki jih počne v napadu, podaje, ki jih naredi, kako vse pripravi, to je neverjetno," je še opisal slovenskega asa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke