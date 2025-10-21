Luka po stopinjah Magica in Kobeja

Pred vrati je nova sezona lige NBA. V središču zanimanja in pričakovanj so tudi Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, ki predstavlja začetek preobrazbe enega najbolj prepoznavnih športnih klubov na svetu.

Prihod Luka Dončića v Kalifornijo iz Dallas Mavericks velja za več kot le prestop zvezdnika. To je bil strateški premik, ki naj bi Lakersom omogočil dolgoročno stabilnost in tekmovalno kontinuiteto v obdobju po LeBronu Jamesu.

Luka Dončić in JJ Redick FOTO: AP icon-expand

Poletni podpis triletnega podaljšanja pogodbe za dobrih 140 milijonov evrov je slovenskega zvezdnika postavil v središče novega projekta slavne ekipe iz mesta angelov. Ljubljančan se bo v novi sezoni lige NBA predstavil tudi po poletni fizični preobrazbi, zaradi katere je pristal na naslovnici časopisa za moško zdravje Men's Health.

Trener JJ Redick je Dončića označil za motor napada in igralca z najvišjo košarkarsko inteligenco v ekipi, ki bo s 40-letnim veteranom in štirikratnim prvakom lige LeBronom Jamesom predstavljal obraz franšize. Strokovnjaki poudarjajo, da sobivanje dveh velezvezdnikov zagotovo ne bo lahko in da bodo vsi vpleteni potrebovali nekaj časa in veliko volje, da bodo prišli do želenih rezultatov.

Dončić ima vse kvalitete, da se v Los Angelesu zavihti med glavne kandidate za naslov najkoristnejšega igralca lige. Ima sposobnost nadzora tempa igre, razigravanja soigralcev in učinkovitega zaključevanja, ključno vprašanje pa je, ali mu je vodstvo kluba že v prvi sezoni v Kaliforniji pripeljalo dovolj močan igralski kader.

Ob LeBronu Jamesu, ki bo vstopil v 23. sezono in ki bo manjkal na prvih tekmah zaradi težav s hrbtom, okostje moštva sestavljajo še nekdanji prvi izbor na naboru leta 2018, ko je Dončić bil izbran kot tretji izbor, Deandre Ayton in Rui Hachimura, Austin Reaves, Maxi Kleber, Jake LaRavia, Jaxson Hayes, Christian Koloko, Gabe Vincent, Dalton Knecht in Jarred Vanderbilt.

JJ Redick FOTO: AP icon-expand

Lakers želijo igrati dinamično ter kolektivno in se zavedajo, da bo glavni izziv ohranjanje ravnotežja med individualnim talentom in ekipno disciplino. Zgodovinsko gledano so bili Lakersi uspešni, ko je bila hierarhija v ekipi jasno določena. Tako je bilo to v času Magica Johnsona v 80. letih prejšnjega stoletja ali Kobeja Bryanta ob prelomu stotletja.

Jaxson Hayes in Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

Če se bodo Lakers izognili poškodbam in zgradili trdno kemijo v ekipi, jim stavnice v tej sezoni napovedujejo lepe rezultate, najbolj optimistične napovedi segajo preko 50 zmag v rednem delu, v nasprotnem primeru pa lahko hitro izgubijo pozicije v zahtevni zahodni konferenci.

Ena najtrofejnejših ekip v ligi je nazadnje slavila pod vodstvom Jamesa v koronski sezoni 2020. To je bil 17. naslov za to ekipo v ligi NBA, s čimer se je takrat izenačila z Boston Celtics na vrhu večne lestvice. A rekord je Boston z zmago 2024, ko je v finalu s 4:1 premagal Dallas Mavericks z Dončićem na čelu, izboljšal na 18. zmag.

