Z Lukom se je v Clevelandu rokoval tudi Lojze Peterle

Luka Dončić se v Ohiu ni mogel izogniti vprašanju novinarjev, o tem ali ga je neuvrstitev na All-Star tekmo motivirala pri sobotnih 35 točkah, 11 skokih in 6 podajah v 33 minutah igre (od tega kar 28 točk v prvem polčasu). "Vsak dan se trudim pokazati, da bi lahko nastopal na All-Star tekmi. Toda na žalost tokrat niso izbrali mene, tako da bom še bolj trdo delal, da bom tam naslednje leto," je bil skromen šele 19-letni Ljubljančan. In na tekmi v Ohiu je pokazal kar precej znanja, ki ga posedujejo le redki All-Star igralci. Znova je blestel v elementu, s katerim je osvojil ameriške navijače - trojki iz koraka nazaj (t. i. step-back three). A ne le to, pokazal je tudi tisto magičnost, ki jo poseduje. Tokrat si je v enem od protinapadov privoščil Davida Nwabo in mu nič hudega sluteč žogo spustil med nogami, Nwabu pa ni preostalo drugega kot, da ga zaustavi z osebno napako.