Real pogreša Cristiana in ne mene in ne primerjajte me z Jordanom!

"Da sem lahko nosil dres Reala in živel v Madridu, je bilo zame nekaj posebnega. Zunaj lige NBA, je to najboljša ekipa na svetu in zaljubljen sem vanjo," je uvodoma dejal Luka, katerega so nato novinarja vprašali, koga po njegovem mnenju bolj pogrešajo navijači v Madridu, njega, ali Cristiana Ronalda , ki je poleti zapustil Madrid in se preselil k Juventusu."Navijači Reala pogrešajo Cristiana veliko bolj, kot pogrešajo mene. On je eden najboljših nogometašev na svetu," je iskreno odgovoril Dončić. Nogometaši Reala so v letošnjo sezono krenili v res katastrofalni formi. Po nizu slabih rezultatov je že 'odletel' glavni trener Julen Lopetegui . Na drugi strani pa gre veliko bolje Cristianu, ki v italijanski ligi z Juventusom melje vse pred seboj, za nameček pa imajo polni izkupiček tudi v Ligi prvakov, kjer jih v četrtem krogu čaka obračun z Manchester Unitedom (prenos na Kanalu A in VOYO).

Luka Dončić je v ligi NBA hitro zaprl usta vsem dvomljivcem. Z izjemnimi predstavami je že zgodaj v svoji prvi sezoni oddal kandidaturo za novinca leta v najmočnejši ligi na svetu. A pot do tja je še dolga in tega se zaveda tudi slovenski reprezentant, ki je na nedavni novinarski konferenci spregovoril tudi o svojem nekdanjem klubu in Cristianu Ronaldu . Celoten pogovor pa je povzel španski AS, ki še vedno pridno spremlja slovenska čudežnega dečka, čeprav ta ni več član madridskega Reala, v katerem je preživel šest izjemnih in trofej polnih sezon.

Luka Dončić je v zadnji sezoni z Realom osvojil državno prvenstvo in Evroligo in bil v obeh tekmovanjih proglašen za najkoristnejšega igralca.

Z Jordanom me ne morejo primerjati

Luka pa ni spregovoril zgolj o šestih letih, ki jih je preživel v Madridu, ampak je spregovoril tudi o novem življenju v Dallasu in izzivih, ki so ga pričakali v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Luka je na uvodnih devetih tekmah navdušil košarkarske navdušence širom sveta. S povprečjem nekaj več kot 19 točk na tekmo je prvi strelec svojega moštva in prvi strelec med novinci. 19-letni Ljubljančan je po besedah ameriških novinarjev, ki se poglobljeno ukvarjajo s statistiko lige NBA, prvi novinec, ki je po slovitem Michaelu Jordanuv prvih sedmih tekmah zmogel več kot 20 točk, 6 skokov in 4 asistence na tekme. Statistika velikega Jordana je seveda bistveno boljša, saj je dosegel več kot 28 točk na tekmo na omenjenih tekmah in tega se zaveda tudi Luka, ki ne želi, da ga primerjajo, v očeh mnogih, z najboljšim igralcem lige NBA vseh časov.

"On je najboljši igralec košarke vseh časov in jaz se nikakor ne morem primerjati z njim. Njemu je uspela neverjetna kariera in res je bil najboljši, jaz pa sem na začetku," je ostal skromen Luka, ki se je nato še dotaknil osebnih ciljev za krstno sezono v ligi NBA. "Seveda bi bilo nekaj posebnega, da bi postal najboljši novinec sezone, toda trenutno razmišljam zgolj o ciljih moštva. Z Dallasom bi se rad uvrstil v končnico, nato pa pridejo osebne nagrade," še doda Luka, ki je sicer trenutno poškodovan in se še ne ve, če bo nastopil na naslednji tekmi, ko bodo Maverick v domači dvorani gostili zasedbo Washingtona.