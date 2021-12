Rupnik in Carmichael nista več košarkarja Olimpije

Slovenski reprezentant Luka Rupnik je s Cedevito Olimpijo v sezoni 2020/21 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, na začetku te sezone pa je postal še slovenski superpokalni prvak.

Rupnik je v tekmovalni sezoni 2021/22 zaigral na desetih tekmah regionalne lige in petih tekmah EuroCupa. V regionalnem tekmovanju je v 15,8 minute na tekmo v povprečju dosegal 5,3 točke, 4,3 asistence in 1,8 skoke na tekmo. V Evropskem pokalu je v malo več kot 11 minutah, ki jih je povprečno preživel na parketu, dosegal 1,8 točke in 1,4 asistence.