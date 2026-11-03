'Luka se poigrava s tekmeci, v letošnji sezoni bo še veselo'

Luka Dončić je v noči na torek po slovenskem času, le 24 ur po zmagi nad Torontom, znova čaral v ligi NBA. Na "napačni" strani so se tokrat znašli košarkarji zasedbe Miami Heat, ki so po zadnjem zvoku sirene jezernikom morali priznati premoč s 117:138.

Glavno ime obračuna v Crypto.com Areni je bil kdo drug kot 27-letni slovenski superzvezdnik, ki je 42 točkam dodal še 13 podaj, sedem skokov in dve ukradeni žogi. "Luka navdušuje iz dneva v dan. V tem trenutku se zdi, da se poigrava s tekmeci. Igra lahkotno, poletno z veliko domišljije, kar je njegova najmočnejša stran. Ob tem pa največ pridobivajo ostali v ekipi Lakersov, ki se morajo le postaviti na pravi položaj. Tako zrelo ga še nisem videl igrati. V letošnji sezoni bo še veselo," je med prenosom obračuna z vročico iz Miamija med drugim dejal eden od komentatorjev.