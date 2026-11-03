'Luka se poigrava s tekmeci, v letošnji sezoni bo še veselo'

Luka Dončić je v noči na torek po slovenskem času, le 24 ur po zmagi nad Torontom, znova čaral v ligi NBA. Na "napačni" strani so se tokrat znašli košarkarji zasedbe Miami Heat, ki so po zadnjem zvoku sirene jezernikom morali priznati premoč s 117:138.
Glavno ime obračuna v Crypto.com Areni je bil kdo drug kot 27-letni slovenski superzvezdnik, ki je 42 točkam dodal še 13 podaj, sedem skokov in dve ukradeni žogi. "Luka navdušuje iz dneva v dan. V tem trenutku se zdi, da se poigrava s tekmeci. Igra lahkotno, poletno z veliko domišljije, kar je njegova najmočnejša stran. Ob tem pa največ pridobivajo ostali v ekipi Lakersov, ki se morajo le postaviti na pravi položaj. Tako zrelo ga še nisem videl igrati. V letošnji sezoni bo še veselo," je med prenosom obračuna z vročico iz Miamija med drugim dejal eden od komentatorjev.
Dončić na začetku nove sezone izstopa tudi z dobrim metom z razdalje, kar ni bil njegov "forte" v minulih sezonah. "Mislim, da naša igra lepo teče. Zelo dobro si podajamo žogo. Ves čas name pošiljajo dva igralca, zato žogo hitro podajamo naprej. Vsi se dobro počutijo v takšnem načinu igre," je po zmagi nad Miamijem na novinarski konferenci povedal prvi zvezdnik kalifornijske franšize.
In ravno v tem odgovoru se zrcali dosedanja podoba Lakersov na igrišču. "Občutek, ko si v tako dobri formi, je odličen. Seveda je še veliko lepše, ko zmagujemo. Takrat je vse skupaj še toliko boljše. Ko proti ekipi, kot je Miami, zmagaš za 20 točk, je to nekaj posebnega," je še dodal vidno zadovoljni Luka Dončić, nedvomno prvo ime 17-kratnih prvakov in dozdajšnjega dela sezone v ligi NBA.
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