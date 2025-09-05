'S to zunanjo linijo lahko naredimo vrhunski rezultat'

A Luka Dončić in soigralci so pokazali, da na tem prvenstvu ne bodo le "kanta za nabijanje". Za dvig samozavesti sta poskrbeli zmagi nad Belgijci in Islandci, obračun v zadnjem krogu proti Izraelu pa lahko Sloveniji vliva še več optimizma.

Slovenija je Eurobasket začela katastrofalno, s porazoma proti Poljski in Franciji, po katerih so številni četo Aleksandra Sekulića že odpisali.

Sekulićeva četa je namreč proti favoriziranemu nasprotniku pokazala odlično predstavo, vseskozi vodila in v zadnji četrtini ni podlegla naletu Izraelcev. Po tretji zaporedni zmagi je sledila selitev v Rigo, kjer bodo potekali izločilni boji. Slovenija bo v osmini finala igrala proti zahodni sosedi Italiji. Obračun bo na sporedu v nedeljo.

V uspeh verjameta tudi legendarni trener Zmago Sagadin in nekdanji reprezentant Dragiša Drobnjak.

"Mislim, da z Italijani res lahko dobro igramo, še posebej, če bodo njihovi veterani imeli večjo vlogo, ker potem v bistvu upočasnijo igro," izpostavlja Drobnjak.

Sagadin pa dodaja: "Jaz verjamem v Slovenijo, trdim, da imamo s to zunanjo linijo res možnosti, da naredimo vrhunski rezultat."