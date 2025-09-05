Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

'S to zunanjo linijo lahko naredimo vrhunski rezultat'

Riga, 05. 09. 2025 19.11 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
2

Italijani trepetajo predvsem pred liderjem slovenske ekipe Luko Dončićem, poročajo tamkajšnji mediji. "Samo razjeziti ga ne smemo, pa imamo upanje za zmago," se je malce v šali razpisal športni časopis Corriere dello Sport. Naši domači košarkarski strokovnjaki so prepričani, da sta po zmagi nad Izraelom motivacija in samozavest na vrhuncu. Zmago Sagadin meni, da lahko Slovenija pride do vrhunskega rezultata.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Pred tekmo z Italijo
    02:51
    Iz 24UR: Pred tekmo z Italijo
  • Iz 24UR: Dončić dosegel osebni mejnik
    02:47
    Iz 24UR: Dončić dosegel osebni mejnik

 

Slovenija je Eurobasket začela katastrofalno, s porazoma proti Poljski in Franciji, po katerih so številni četo Aleksandra Sekulića že odpisali.

A Luka Dončić in soigralci so pokazali, da na tem prvenstvu ne bodo le "kanta za nabijanje". Za dvig samozavesti sta poskrbeli zmagi nad Belgijci in Islandci, obračun v zadnjem krogu proti Izraelu pa lahko Sloveniji vliva še več optimizma. 

Preberi še Italijanski mediji trepetajo: Dončić ni od 'tu', potrebovali bomo čudež

Sekulićeva četa je namreč proti favoriziranemu nasprotniku pokazala odlično predstavo, vseskozi vodila in v zadnji četrtini ni podlegla naletu Izraelcev. Po tretji zaporedni zmagi je sledila selitev v Rigo, kjer bodo potekali izločilni boji. Slovenija bo v osmini finala igrala proti zahodni sosedi Italiji. Obračun bo na sporedu v nedeljo. 

V uspeh verjameta tudi legendarni trener Zmago Sagadin in nekdanji reprezentant Dragiša Drobnjak

"Mislim, da z Italijani res lahko dobro igramo, še posebej, če bodo njihovi veterani imeli večjo vlogo, ker potem v bistvu upočasnijo igro," izpostavlja Drobnjak. 

Sagadin pa dodaja: "Jaz verjamem v Slovenijo, trdim, da imamo s to zunanjo linijo res možnosti, da naredimo vrhunski rezultat."

košarka slovenija zmago sagadin dragiša drobnjak
Naslednji članek

Italijanski mediji trepetajo: Dončić ni od 'tu', potrebovali bomo čudež

SORODNI ČLANKI

Italijanski mediji trepetajo: Dončić ni od 'tu', potrebovali bomo čudež

'Marsikdo ne verjame v nas, a igralci verjamemo, da lahko osvojimo medaljo'

Saša Dončić po odlični predstavi: Iz tekme v tekmo rastemo kot ekipa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
05. 09. 2025 20.41
Luftarji ne pa selektorji. To so ekipni športi ne pa en sam
ODGOVORI
0 0
ddolores
05. 09. 2025 20.32
+1
Ja Zmagadin - najboljš obramba je obramba!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215