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Luka si to ti? Slovenec z 'živalskim' zabijanjem potrdil izjemno pripravljenost

Los Angeles, 06. 10. 2026 09.59 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Čez dva tedna se bo onstran velike luže začela košarkarska liga NBA. Ekipe hitijo s pripravo na uradni začetek, nizajo treninge in pripravljalne tekme. Vse v želji, da bi bili 22. oktobra pripravljeni za dolgo in naporno prvenstvo. Tako tudi jezerniki, ki jim "poveljuje" naš Luka Dončić. In če se po jutru dan pozna, je pred 27-letnim Ljubljančanom izjemna sezona. "Tako lahek, tako fit in tako dobro pripravljen ni bil še nikoli," so opazili številni ameriški mediji pred, med in po tekmi s Sacramentom. In res, zabijanje med ogrevanjem sproža marsikatero pozitivno razmišljanje.

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Uvodna trening tekma jezernikom pred začetkom nove sezone v ligi NBA se je končala z zanesljivo zmago proti Sacramento Kings s 127:103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden 1 Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v šestnajstih odigranih minutah dosegel 21 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić je že takoj na začetku priprav dokazal, da je v dobri formi. V postavi jezernikov je po odhodu LeBrona Jamesa prevzel vlogo prvega obraza kluba. "Ne spomnim se, da bi v ligi NBA kdaj videl Dončića izvesti tako silovit zaboj ... V tej sezoni je videti res odločen, da se dokaže proti mojim Los Angeles Lakersom," je med drug "opazil" ameriški ESPN.

Luka Dončić na tekmi s Sacramentom. Ameriški mediji so "opazili", da je Ljubljančan lahek, fit, skratka v odličnem fizičnem stanju ...
Luka Dončić na tekmi s Sacramentom. Ameriški mediji so "opazili", da je Ljubljančan lahek, fit, skratka v odličnem fizičnem stanju ...
FOTO: AP

Trener JJ Redick mu je namenil odmerjeno minutažo, zato je 27-letni Ljubljančan odigral le prvi polčas (16 minut). V tem kratkem času je na igrišču dominiral z metom iz igre 5:12 (od tega trojke 3:9, prosti meti 8:9). 

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V statistiko je dodal še dva skoka, tri asistence in dve ukradeni žogi, imel je sicer tudi pet izgubljenih žog. "Luka ima za sabo zares delovno polčetzje. Naredil je sve in več, da je v tem fizičnem stanju. Minutaža je bila vnaprej dogovorjena. Izjemno sem zadovoljen z njegovim učinkom, še posebej pa s fizično prirpavo. Izgled pove vse," je tamkajšnjim medijem povedal strateg ekipe iz mesta angelov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dončić je na igrišče stopil opazno lažji in bolje telesno pripravljen kot prejšnja leta, so zapisali ameriški mediji, saj je imel po dolgem času prosto poletje brez reprezentančnih akcij," dodaja ESPN

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"Navijače je navdušil že med ogrevanjem s silovitim zabijanjem, med tekmo pa je zadeval trojke in lahkotno polnil koš nasprotnikov. Edini manjši razlog za skrb je bil trenutek ob koncu prvega polčasa, ko je malce zašepal, vendar je bil njegov počitek v drugem polčasu že vnaprej načrtovan, da so priložnost dobili rezervisti," zaključujejo ameriški mediji. 

Austin Reaves med obiskom Slovenije.
Austin Reaves med obiskom Slovenije.
FOTO: Damjan Žibert

Lakers so na tej tekmi predstavili novo, precej bolj agresivno obrambno taktiko s pritiskom čez celotno igrišče, kar je Sacramentu povzročilo ogromno težav, gostje so izsilili kar 26 izgubljenih žog tekmeca. Pri jezernikih sta tekmo zaradi manjših poškodb preventivno izpustila Austin Reaves in Walker Kessler. Priložnost je dobil tudi Bronny James, ki je v 16 minutah dosegel tri točke in pet skokov.

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Naslednja tekma prenovljene zasedbe Lakers z Dončićem na čelu bo v okviru predsezone že naslednji večer, ko jih v San Franciscu čaka srečanje proti Golden State Warriors.

Razlagalnik

Liga NBA (National Basketball Association) je profesionalna košarkarska liga v Severni Ameriki, ki velja za najmočnejšo in najbolj prepoznavno košarkarsko ligo na svetu. Ustanovljena je bila leta 1946 in združuje 30 ekip iz Združenih držav Amerike in Kanade. Liga je znana po izjemno visokem nivoju tekmovalnosti, saj v njej igrajo najboljši košarkarji z vsega sveta, ki skozi redni del sezone in končnico tekmujejo za prestižni naslov prvaka lige NBA.

JJ Redick je nekdanji profesionalni košarkar, ki je v ligi NBA nastopal kar 15 sezon. Bil je znan predvsem kot eden najboljših strelcev za tri točke v svoji generaciji in je igral za ekipe, kot so Orlando Magic, Los Angeles Clippers in Philadelphia 76ers. Po koncu igralske kariere se je uspešno preusmeril v medijske vode kot analitik in podcaster, preden je sprejel izziv vodenja ekipe z mesta glavnega trenerja.

Zabijanje (ang. slam dunk) je eden najbolj atraktivnih elementov v košarki, pri katerem igralec skoči visoko v zrak in žogo z eno ali obema rokama potisne neposredno skozi obroč. Ta poteza zahteva izjemno fizično pripravljenost, eksplozivnost in vertikalni odriv. Zabijanje velja za simbol moči in dominacije na igrišču, pogosto pa služi tudi kot način za dvig morale ekipe in navduševanje gledalcev v dvorani.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI12

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Ančo
06. 10. 2026 12.21
In kje je to zabijanje???
Odgovori
0 0
nemeJungat
06. 10. 2026 12.14
Po dolgem času tri članki o Dončiu v enem dnevu ❤️ Priceless komentarji 😍
Odgovori
0 0
jamar0000
06. 10. 2026 12.07
V tem kratkem času je na igrišču dominiral z metom iz igre 5:12 (od tega trojke 3:9, prosti meti 8:9). Neverjetno dobra statistika, ohohoho!
Odgovori
+1
1 0
wsharky
06. 10. 2026 12.07
tretji članek danes juhuhu
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
06. 10. 2026 11.41
Dončič zabija, da se vsa Amerika trese!
Odgovori
0 0
nova pot
06. 10. 2026 11.35
Dončića izvesti tako silovit "zaboj"... AI slovenščina na pohodu.
Odgovori
0 0
Belištumf
06. 10. 2026 11.31
Luka za zahodu prstana videl ne bo. Ali kje na vzhodu, ali pa ga ne bo nikoli imel.
Odgovori
-1
1 2
Belištumf
06. 10. 2026 11.29
isto vsako leto...lepo vas prosim..novembra bo ze g. čevap
Odgovori
+1
2 1
Pajki
06. 10. 2026 11.17
Vsako leto ista zgodba
Odgovori
0 0
Deep1
06. 10. 2026 11.09
Kaj je Sacramento igral z mladinci! 😆😆
Odgovori
+2
2 0
Slash
06. 10. 2026 11.01
Kralj pripravljalnih tekem!
Odgovori
+3
3 0
Amor Fati
06. 10. 2026 10.52
Resnično imamo vsi občutek, da bo tokrat šampionska sezona 🤣 A bi blo fora, da bi jih na naslednji pripravljalni tekmi razmontirali 🤣 O čem se bo pa pol pisal ? 🤣
Odgovori
-1
0 1
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