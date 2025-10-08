'Luka skrbi za kemijo v ekipi, Lebron pa gleda zgolj nase'

Medtem ko je LeBron James pozornost kradel z neuspešnim marketinškim trikom, je njegov soigralec in bodoči ali že zdajšnji vodja ekipe in tudi kapetan jezernikov iz mesta angelov koval načrte, kako še bolj povezati ekipo ... Ljubljančan je soigralce in trenerski štab odpeljal na adrenalinski užitek, kjer so preizkušali različne športne avtomobile znanega proizvajalca.

LeBron James je v ponedeljek ob 18. uri po našem času najavil posebno odločitev in športno javnost spodbudil k številnim špekulacijam o svoji prihodnosti. Vse skupaj pa je bila le marketinška potegavščina oziroma poteza njegove službe za odnose z javnostmi ob oznanitvi sodelovanja z vodilno blagovno znamko konjaka.

V posebnem naznanilu na družbenih omrežjih je, oblečen v skoraj identično srajco kot leta 2010, ko je iz Clevelanda odšel k Miamiju, v ponedeljek zvečer obljubljal "odločitev vseh odločitev". To je v košarkarski javnosti spodbudilo številna ugibanja o morebitni spremembi okolja ter bolj verjetno o koncu njegove športne poti, posledično pa je dvignilo cene vstopnic za tekme Los Angeles Lakers, pri katerih si garderobo deli s slovenskim asom Luko Dončićem.

Vse skupaj je bila le strategija Jamesove ekipe za odnose z javnostmi ob sklenitvi posebnega sodelovanja z vodilno blagovno znamko konjaka, ki bo naprodaj še ta mesec. Štiridesetletni James je s ponedeljkovo objavo spomnil na "odločitev" izpred 15 let, ko je v posebni televizijski oddaji dejal, da bo "svoj talent odnesel" v Miami ter tam združil moči z Dwyanom Wadom in Chrisom Boshom. Kasneje je, kot še piše STA, velika trojica z vročico osvojila dva šampionska prstana (2012, 2013).

Od ponedeljkovega kratkega posnetka do danes so cene vstopnic za zadnjo tekmo rednega dela jezernikov skokovito narasle, ponekod tudi za 500 odstotkov. Najnižje cene so na določenih platformah znašale med 400 in 800 evrov. James, ki bo konec decembra dopolnil 41 let, bo čez nekaj tednov začel že svojo 23. sezono v ligi NBA. Za Lakers igra od sezone 2018/19 ...

LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu FOTO: AP icon-expand