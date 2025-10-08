Svetli način
Košarka

'Luka skrbi za kemijo v ekipi, Lebron pa gleda zgolj nase'

Los Angeles, 08. 10. 2025 10.29 | Posodobljeno pred 25 minutami

Avtor
M.J.
Komentarji
4

Medtem ko je LeBron James pozornost kradel z neuspešnim marketinškim trikom, je njegov soigralec in bodoči ali že zdajšnji vodja ekipe in tudi kapetan jezernikov iz mesta angelov koval načrte, kako še bolj povezati ekipo ... Ljubljančan je soigralce in trenerski štab odpeljal na adrenalinski užitek, kjer so preizkušali različne športne avtomobile znanega proizvajalca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

LeBron James je v ponedeljek ob 18. uri po našem času najavil posebno odločitev in športno javnost spodbudil k številnim špekulacijam o svoji prihodnosti. Vse skupaj pa je bila le marketinška potegavščina oziroma poteza njegove službe za odnose z javnostmi ob oznanitvi sodelovanja z vodilno blagovno znamko konjaka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V posebnem naznanilu na družbenih omrežjih je, oblečen v skoraj identično srajco kot leta 2010, ko je iz Clevelanda odšel k Miamiju, v ponedeljek zvečer obljubljal "odločitev vseh odločitev". To je v košarkarski javnosti spodbudilo številna ugibanja o morebitni spremembi okolja ter bolj verjetno o koncu njegove športne poti, posledično pa je dvignilo cene vstopnic za tekme Los Angeles Lakers, pri katerih si garderobo deli s slovenskim asom Luko Dončićem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse skupaj je bila le strategija Jamesove ekipe za odnose z javnostmi ob sklenitvi posebnega sodelovanja z vodilno blagovno znamko konjaka, ki bo naprodaj še ta mesec. Štiridesetletni James je s ponedeljkovo objavo spomnil na "odločitev" izpred 15 let, ko je v posebni televizijski oddaji dejal, da bo "svoj talent odnesel" v Miami ter tam združil moči z Dwyanom Wadom in Chrisom Boshom. Kasneje je, kot še piše STA, velika trojica z vročico osvojila dva šampionska prstana (2012, 2013).

Preberi še Dvojna merila g. Harrisona? Dončićeva zamenjava buri duhove: Vsako poletje se zredim

Od ponedeljkovega kratkega posnetka do danes so cene vstopnic za zadnjo tekmo rednega dela jezernikov skokovito narasle, ponekod tudi za 500 odstotkov. Najnižje cene so na določenih platformah znašale med 400 in 800 evrov. James, ki bo konec decembra dopolnil 41 let, bo čez nekaj tednov začel že svojo 23. sezono v ligi NBA. Za Lakers igra od sezone 2018/19 ...

LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu
LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu FOTO: AP

Luka le nekaj ur kasneje združil ekipo na 'team buildingu'
In medtem ko je LeBron James skrbel in gledal le nase, je Luka Dončić ekipo odpeljal na nenavaden team building. "Luka je poskrbel za zvrhano mero adrenalinskega užitka. Fante je odpeljal na avtomobilski poligon, kjer so lahko, vsak po svojem okusu, preizkušali avtomobile različnih znamk. Vsak je imel na voljo točno tri izbire. Bilo je zabavno, Luka pa je vnovič pokazal, da je pravi vodja ekipe. Ve, kako se zadevam streže. Soigralci so bili navdušeni. Luka kar sili k odločitvi, da bo kmalu postal formalni kapetan ekipe," je med drugim opazil ameriški ESPN

košarka nba dončić lebron
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
romeno
08. 10. 2025 10.54
Kaj ta novinar je, da si je takšno zgodbo izmislil? Aja Luko je treba promovirat pa to, kar se piše o njem se veliko bere. Za bruhat.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
08. 10. 2025 10.53
+1
Amerika je pač degenerirana družba.
ODGOVORI
1 0
ata_jez
08. 10. 2025 10.44
+2
To je moralo biti duhovito - 2+ metraši, 100+ kil ... ki se tlačijo v recimo 911tko. Za ven pa pajser pa kran. 😁
ODGOVORI
2 0
Boštjan99
08. 10. 2025 10.39
+1
To so pač temnopolti, njim je važen show in money. Za moje pojme ti ljudje zaslužijo dosti dosti preveč in se jim potem meša od denarja in moči, ki jo z denarjem dobijo. Recite kaj hočete, to ni pravilno. To so ogromni denarji in ta denar se zapravlja za neumnosti, kot dragi avtomobili, vile z 15 spalnicami, privatni avioni, jahte, Rolex, itd. itd. Svet je pokvarjen.
ODGOVORI
2 1
