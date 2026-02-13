Luka tokrat soigralce učil španskega jezika namesto slovenščine

Luka Dončić je bil tokrat v središču zaradi zabavnega videoposnetka, ki so ga delili pri Los Angeles Lakers. Slovenec tokrat soigralce ni učil slovenščine, kot v preteklih dveh epizodah, ampak španskega jezika.
Austin Reaves, Deandre Ayton, Jaxson Hayes in Bronny James so skušali v španščini izgovoriti frazo "debi tirar mas fotos" (moral bi posneti več fotografij). Gre za naslov najnovejšega albuma izvajalca Bad Bunnyja, ki je z nastopom med polčasom Super Bowla poskrbel za precej kontroverznosti in močno deljena mnenja - na eni strani navdušenje, na drugi prezir.
Ob tem izzivu so se vsi smejali in delali napake pri izgovorjavi, smeh pa se je nadaljeval, ko jih je Luka vprašal, kaj po njihovem mnenju fraza pomeni v angleščini. "Brez fotografiranja, prosim," je ugibal Ayton, pri čemer se je spomnil, da "mas" pomeni več. "Naredimo veliko fotografij?" je sklepal Hayes.
Ayton je vprašal, ali gre za pesem Bad Bunnyja, Reaves pa je dodal, da bi moral tudi sam upoštevati to frazo in narediti več fotografij, saj jih skoraj nikoli ne.
