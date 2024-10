Luka z novo noro potezo navdušil vse in neizmerno užival v Klayevem šovu

Mnogi strokovnjaki v tej sezoni napovedujejo odlične predstave francoskega čudežnega dečka Victorja Wembanyame , a velikan je v Dallasu lahko le nemočno spremljal šov Luke Dončića in njegovih številnih novih soigralcev. Slovenec je tekmo začel dokaj slabo, saj je zadel le štiri od svojih prvih 14 metov iz igre, kljub temu pa je na koncu pokazal ves svoj razkošen talent.

Njegova prva omembe vredna poteza je bila podaja novemu soigralcu Klayu Thompsonu za njegovo prvo trojko v dresu novega moštva. Štirikratni NBA prvak jih je do konca tekme zabil še pet za 22 točk na debiju in čudovit začetek svoje poti v Dallasu ob Luki Dončiću. Slovenski zvezdnik svojega navdušenja ob odlični igri njegovega soigralca kar nekajkrat ni mogel skriti, kar so ujele tudi vedno pozorne kamere v dvorani American Airlines. Dončić je trojke svojega novega soigralca redno proslavljal še pred njegovim metom.