'Luka! Zakaj si plačan 50 milijonov letno? Upam, da se te poleti znebijo'

Zdravstveno stanje Luke Dončića ostaja ena najbolj perečih tem v Kaliforniji. Slovenski superzvezdnik še vedno okreva po poškodbi desne stegenske mišice, ki jo je v začetku aprila staknil prav proti Oklahomi. Ljubljančan se bo v akcijo po zadnjih poročanjih vrnil šele na četrti tekmi, ko bodo jezerniki morda že gledali v oči izpada.

(Ne)igranje Dončića pa je dodobra razburilo enega najbolj kultnih zvezdnikov franšize WWE Richard Morgan Fliehr, ki je zaslovel z nazivom Ric Flair. 77-letnik se je s čustvenim in agresivnim izpadom na svojem X profilu znesel nad Slovenca, ki bi po njegovih besedah moral malce stisniti zobe: "Luka, prosim te, pojdi v igro! Vzemi nekaj proti bolečinam in stisni zobe. Plačujejo ti 50 milijonov na leto, ti pa ne igraš. Kaj za vraga! Upam, da se te poleti znebijo. Nihče si ne želi nesposobneža v svoji ekipi," je milo rečeno pretiraval Flair in pod vprašaj postavil Dončićevo predanost svojim soigralcem.