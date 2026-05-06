Košarka

'Luka! Zakaj si plačan 50 milijonov letno? Upam, da se te poleti znebijo'

Los Angeles, 06. 05. 2026 17.53 pred eno minuto 1 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić se v prvem krogu ne bo vrnil po poškodbi stegenske mišice

Košarkarji Los Angeles Lakers so prepričljivo izgubili na prvi tekmi drugega dela končnice proti zasedbi Oklahome. Aktualni prvaki so bili od jezernikov boljši z rezultatom 108:90 in poslali jasno sporočilo, da mislijo upravičiti vlogo favorita. Košarkarji iz mesta angelov znova niso mogli računati na Luko Dončića, ki je tekmo poškodovan spremljal s klopi. Nekaj, kar je precej zmotilo nekdanjega zvezdnika WWE Rica Flaira.

FOTO: AP

Zdravstveno stanje Luke Dončića ostaja ena najbolj perečih tem v Kaliforniji. Slovenski superzvezdnik še vedno okreva po poškodbi desne stegenske mišice, ki jo je v začetku aprila staknil prav proti Oklahomi. Ljubljančan se bo v akcijo po zadnjih poročanjih vrnil šele na četrti tekmi, ko bodo jezerniki morda že gledali v oči izpada.

(Ne)igranje Dončića pa je dodobra razburilo enega najbolj kultnih zvezdnikov franšize WWE Richard Morgan Fliehr, ki je zaslovel z nazivom Ric Flair. 77-letnik se je s čustvenim in agresivnim izpadom na svojem X profilu znesel nad Slovenca, ki bi po njegovih besedah moral malce stisniti zobe: "Luka, prosim te, pojdi v igro! Vzemi nekaj proti bolečinam in stisni zobe. Plačujejo ti 50 milijonov na leto, ti pa ne igraš. Kaj za vraga! Upam, da se te poleti znebijo. Nihče si ne želi nesposobneža v svoji ekipi," je milo rečeno pretiraval Flair in pod vprašaj postavil Dončićevo predanost svojim soigralcem.

FOTO: X

Flair je bil eden glavnih zvezdnikov, ki je poskrbel za razcvet največje "rokoborske" organizacije na svetu WWE. Kot rokoborec oziroma bolje rečeno nastopač je slovel po svoji karizmi in markantnosti, ki sta mu prinesla nemalo oboževalcev po vsem svetu.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hlaček
06. 05. 2026 18.11
Sam res kake tablete Nej vzame pa v igro. Kdaj bo pa igral če ne zdaj? V predtekmovanju lahko jaz igram...
+1
1 0
RUBEŽ
06. 05. 2026 18.07
Kavč komentator. Koga briga njegovo mnenje.
-1
1 2
kekyooo
06. 05. 2026 18.02
dej zaposlite malo mlajše ljudi morda bodo oni prepoznali sarkazem
+0
1 1
Amor Fati
06. 05. 2026 18.00
Pa kako si drzneš govoriti čez našega Lukata??? Sram te bodi! Kvazi košarkaški strokovnjak. Drzi se ti svojega športa.
+1
1 0
