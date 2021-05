Luka zaradi Dončića vse bolj priljubljeno ime v ZDA

Luka Dončić , ki ga s slovensko reprezentanco to poletje čaka izjemno pomemben kvalifikacijski turnir za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu, v ligi doživlja skokovit napredek kot košarkar in zvezdnik lige NBA. To potrjuje tudi njegova statistika, a ta ni edina stvar, ki nenehno raste od začetka njegove kariere v najmočnejši ligi na svetu, izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa .

Od prihoda Ljubljančana v ligo NBA leta 2018 se je število novorojenčkov z imenom Luka v ZDA kar potrojilo, in sicer z okoli 700 na 2319. Skok priljubljenosti imena med ameriškimi starši kaže tudi statistika najpogostejših imen. Leta 2017 je namreč to ime bilo še na 404. mestu, leto kasneje pa že na 320. Po nadvse uspešni sezoni novinca je leta 2019 Luka postalo 221. najpogostejše ime, lani pa je bilo že 161., izpostavlja dpa.

Učinek mladega zvezdnika Dallas Mavericks je pri tem nedvomen. Dončić je od prihoda v ligi izjemno priljubljen med navijači, kar kažeta glasovanje navijačev za tekmo vseh zvezd in tudi statistika prodaje dresov z njegovim imenom in številko. Kot ugotavlja dpa, pa je pomemben tudi uspeh Dončića. Ta je pri le rosnih 22 letih prišel do statusa igralca v NBA, ki ga kličejo le po imenu. Tako se je Luka postavil ob bok superzvezdnikov Shaqa, LeBrona in Kobeja. Na porast imena pa vplivajo tudi splošni trendi pri imenih.

Dončić sicer ne ve točno, kako so se njegovi starši odločili za ime. V celinski Evropi je precej pogosto. Glede vse večje priljubljenosti njegovega imena v ZDA pa odgovarja v svojem slogu: "Če kdo imenuje otroka po meni – saj jih morda niso vsi po meni, veste, verjetno pa nekateri so – je to posebno. Ne vem točno, kaj na rečem na to. Poseben občutek je."