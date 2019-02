Luka že v Charlottu: Včasih se počutim kot novinec, včasih ne

Nahrbtnik Hello Kitty ga opomni, da še ni med veterani "Ja, včasih se, dnevi so različni, v nekih trenutkih se počutim kot novinec, v nekih ne,"je povedal Dončić in razkril, da mora nositi nahrbtnik Hello Kitty in z Jalenom Brunsonom skrbeti za zalogo hrane.

"Rekel bi, da sem bil žalosten. Nisem pričakoval, da bom zraven, a sem vsaj malo upal. Ni bilo veliko možnosti, a upal sem. Toda pred menoj je še veliko let, delal bom še bolj trdo in upam, da bom zraven naslednje leto,"je nadaljeval Dončić, ki bi po poškodbi Anthonyja Davisa vseeno lahko dočakal svojo priložnost . Ljubljančan pravi, da se še zmeraj počuti kot novinec, a ne vedno.

Ob robu dogajanja v Charlottu odmevajo tudi izjave legendarnega Charlesa Barkleyja, ki je po začetni zadržanosti glede sposobnosti Dončića zdaj že povsem obrnil ploščo. Dallas v primeru dobrega poslovanja v prihodnjih sezonah (in v primeru, da bo Kristaps Porzingis zdrav) vidi kot ekipo, ki bo lahko "zelo hitra spremenila ravnovesje moči". O Dončiću je dodal: "Naj vam nekaj povem .. Tisti fant Dončić je prava stvar. Kot smo govorili v mojih časih: 'To je en hud belček!' Mislim, dr*k ... Ni še povsem tam, toda zelo blizu temu smo, da bodo mali temnopolti otroci v soseski nosili njegov dres! Zelooo blizu! Včasih so bili to Larry Bird, Steve Nash, Dirk Nowitzki, (Emanuel) Ginobili. To je bilo to. In Dončić ... Če bo še naprej igral tako, bomo njegove majice videvali v soseski."

"Moram reči, da nimam veliko dela, saj imamo izvrstne veterane. Vsakič, ko gremo na gostovanje, morava z Jalenom Brunsonom nositi hrano. Kaj imajo igralci radi? Piščančje perutničke! Jaz jih nimam rad, rad imam piščanca, toda ne perutničk. Navadnega piščanca,"je o svojem kulinaričnem okusu spregovoril kmalu 20-letni Ljubljančan.

'Ne vemo še, če je to zadnja tekma zvezd za Nowitzkega'

Nekaj besed je namenil tudi legendarnemu soigralcu Dirku Nowitzkemu, ki bo kot posebni povabljenec skupaj z Dwyanom Wadom iz vrst Miami Heatov še zadnjič nastopil na tekmi zvezd.

"Neverjetno je, a glede na to, kako igra ... Ne vemo še, če je to njegova zadnja tekma zvezd. Res je izvrstno, da je v naši ekipi, bil je legenda, še vedno je legenda in še vedno mi pomaga na različne načine. Povedal mi je veliko o košarki, a tudi o težavah zunaj parketa, zunaj košarke. Tudi to je pomembno,"pravi Dončić.

O svoji zmožnosti doseganja košev v zadnjih sekundah je dodal: "Zaupam vase in vem, da soigralci zaupajo vame. V ključnih trenutkih se počutim dobro."

Na hitrosti mora še delati

V zadnjem času so v ZDA odmevale tudi Lukove izjave, v katerih naj bi dejal, da je "lažje" zadevati v NBA. Nekdanji član Olimpije in Real Madrida je obrazložil, da je s tem mislil na razlike v pravilih, ki v Evropi omogočajo veliko številčnejše zapiranje rakete.

"To je samo zaradi pravil in igrišča. Pravilo v NBA so tri obrambne sekunde, to v Evropi ne obstaja, zato veliko ljudi ostaja v raketi in ne moreš dosegati lahkih točk. Tudi zato je lažje zadevati,"pojasnjuje Dončić, ki tudi priznava, da "mora še delati" na hitrosti, vseeno pa meni, da pri košarki odloča vse prej kot hitrost, po kateri slovi veliko njegovih nadobudnih vrstnikov.

"Ne, hitrost ni moja igra, zagotovo. Na tem moram še delati, a mislim, da gre pri košarki za dobro branje igre,"je še dodal.