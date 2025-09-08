Svetli način
Luka zna tudi 'ponoreti': Ne igramo sami proti sebi, ne kregajte se med sabo

Riga, 08. 09. 2025 15.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.V.
Komentarji
14

Slovenska košarkarska reprezentanca si je po odlični igri in zmagi s 84:77 v dvoboju osmine finala proti Italiji priigrala četrtfinalno vstopnico na letošnjem evropskem prvenstvu. Mož, okrog katerega se vrti praktično vse v naši reprezentanci, je nedvomno Luka Dončić. Ta je v končnici omenjene tekme z našimi južnimi sosedi pokazal tudi svoje vodstvene sposobnosti, ko je med eno od minut odmora jasno in glasno povedal, kaj si misli o kriznih trenutkih na parketu.

Do konca obračuna v Rigi je ostalo le še nekaj minut, ko je slovenska prednost, ki je ob vstopu v zadnjo četrtino znašala visokih 16 točk (72:56), skopnela na sedem točk razlike.

Tedaj je bil selektor Aleksander Sekulić primoran zahtevati minuto odmora, med katero pa je imel glavno besedo slovenski kapetan Luka Dončić. "Umirite se že. Ne igramo sami proti sebi, ampak proti njim. Ne kregajte se, vodimo za sedem točk, brez panike, skoncentrirajte se," je med drugim '(za)grmelo' iz ust nedvomno prvega zvezdnika dozdajšnjega dela Eurobasketa.

Luka Dončić je v vseh pogledih prvo ime slovenske košarkarske reprezentance na letošnjem Eurobasketu.
Luka Dončić je v vseh pogledih prvo ime slovenske košarkarske reprezentance na letošnjem Eurobasketu. FOTO: Profimedia

Slovenija je kljub kriznim minutam v zadnjem delu igre uspela z odlično obrambo ohraniti prednost in se povsem zasluženo uvrstila med osem najboljših reprezentanc na EP.

košarka slovenska reprezentanca luka dončić minuta odmora evropsko prvenstvo 2025
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PomisliNaSonce
08. 09. 2025 16.55
Brez besed :)
ODGOVORI
0 0
kladivo
08. 09. 2025 16.46
+4
Ko sem prebral proti južnimi sosedi sm zakljucil prosim vsaj osnove zemljepisa ni cudno da vreme nikol ni prav vshod zahod sever jug pa to
ODGOVORI
4 0
M_teoretik
08. 09. 2025 16.53
Zemljepis bi bi napisali zahod namesto jug. Najbrž si mislu na pravopis. No, če smo pikolovski je bilo oboje narobe!?
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
08. 09. 2025 16.53
+1
Očitno avtor članka ne rešuje križank. Ker potem bi vedel. 😏
ODGOVORI
1 0
Semek
08. 09. 2025 16.45
+3
ostali portali so bli sposobni posnetek dat, z razliko od vas
ODGOVORI
3 0
mr_green
08. 09. 2025 16.16
+4
Luka Dončič je najboljši selektor v zgodovini slovenske košarke
ODGOVORI
6 2
mrnv
08. 09. 2025 16.15
-4
Bo počasi dovolj o njem. Še kalšen avto si kupi. 14 ti je malo. Nazaj v blok in mir. Zupančičeva jama. Zdej pa dost. Siti !!!
ODGOVORI
6 10
chetnik voivode
08. 09. 2025 16.53
nekega dne boš tudi ti zadel na lotu 😁. 🖐iz beća
ODGOVORI
0 0
Resni
08. 09. 2025 16.09
+5
Južnim sosedom?? Zahodni pa res.
ODGOVORI
5 0
JOSEPH HAYDN
08. 09. 2025 16.00
+6
Ne vem, ali bom za tole dobil minuse ali ne, ampka situacijo lahko pogledamo tudi z druge perspektive. V tem poleg Lukove vloge kapetana kaže tudi nesposobnost selektorja. On je namreč postavljen prav za to, da pove nekaj takega igralcem. Pa tudi, da Luka riše akcije in enako mislim da je naredil tudi že Gogi je rdeči alarem
ODGOVORI
9 3
masterpiece
08. 09. 2025 16.14
+3
Mogoče pa bi lahko postal kar Dončič še selektor, pa še privarčevali bi pri KZS😁
ODGOVORI
4 1
gullit
08. 09. 2025 16.49
+1
Podobno je ponorel tudi Dragić v finalu, ko je bila minuta odmora, selektor pa Kokoškov. Je dejal glave gor, vodimo.
ODGOVORI
1 0
Svetec 2021
08. 09. 2025 15.56
+3
Dajte no nehajte v eno nabijat z istimi novicami
ODGOVORI
4 1
asdfghjklč
08. 09. 2025 15.47
+6
Italijani so južni sosedje? No ja, škodilo res ne bi...
ODGOVORI
8 2
gas-112
08. 09. 2025 15.47
-7
za 7 košev ni odlična igra, je matrane
ODGOVORI
2 9
malapo
08. 09. 2025 15.54
+8
... je rekel kdo?
ODGOVORI
8 0
