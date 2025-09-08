Luka zna tudi 'ponoreti': Ne igramo sami proti sebi, ne kregajte se med sabo

Do konca obračuna v Rigi je ostalo le še nekaj minut, ko je slovenska prednost, ki je ob vstopu v zadnjo četrtino znašala visokih 16 točk (72:56), skopnela na sedem točk razlike.

Tedaj je bil selektor Aleksander Sekulić primoran zahtevati minuto odmora, med katero pa je imel glavno besedo slovenski kapetan Luka Dončić. "Umirite se že. Ne igramo sami proti sebi, ampak proti njim. Ne kregajte se, vodimo za sedem točk, brez panike, skoncentrirajte se," je med drugim '(za)grmelo' iz ust nedvomno prvega zvezdnika dozdajšnjega dela Eurobasketa.