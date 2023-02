Luka znova navdušuje, tokrat osrečil mladega Chasa brez rok in nog

"To je eden izmed najlepših trenutkov v mojem življenju," je dejal Chase, potem ko je izvedel, da se bo udeležil tekme vseh zvezd. Vse skupaj je bilo še bolj čustveno, ko se je v hotelu osebno spoznal z Luko Dončićem , ki mu je poleg vstopnic za ta dogodek seveda prinesel tudi veliko daril. Ko ga je sprva zagledal, je začel nezavedno bežati. Kakšni lepi prizori! Luka ga je povabil na trening in seveda tudi na ogled tekme.

"Ali želiš biti moj gost na treningu in kasneje na tekmi?" je dejal Luka. Prisrčen trenutek, ki mlademu fantu zagotovo daje nove moči."Sicer sem izgubil roke in noge, a nikoli nisem izgubil upanja," je povedal Chase. T. i. All Star vikend se je odvijal pred tednom dni v Utahu. Dogodek, ki bo mladeniču ostal za vedno v najlepšem spominu.