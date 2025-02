'Luka je že nekaj časa moj najljubši igralec v ligi. Dobra bova skupaj'

Los Angeles in predvsem Dallas sta še vedno v šoku po eni najbolj presenetljivih zamenjav v zgodovini lige NBA. Prihod Luke Dončića je presenetil vse vpletene igralce in tudi tiste, ki niso bili del menjave. Med njimi je tudi eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige in Dončićev novi soigralec LeBron James, ki je po zmagi Lakersov proti LA Clippersom priznal, da česa takega v svoji bogati karieri še ni videl.

Po turbulentnih nekaj dneh je Luka Dončić končno srečal svoje nove soigralce. Kmalu za tem jih je tudi spremljal v živo. Zagotovo ga niso razočarali, saj so v mestnem derbiju v gosteh prepričljivo premagali LA Clipperse z izidom 122:97. Po obračunu je bil v središču pozornosti razumljivo (do zdaj) prvi zvezdnik Lakersov LeBron James, ki je prvič javno spregovoril o prihodu slovenskega super zvezdnika.

"Česa takega še nisem videl. Ko sem slišal novico, je bilo šokantno, na koncu dneva pa razumem košarko kot posel. Odločitve nisem sprejel jaz. Šokantno je bilo zaradi vpletenih igralcev," je svoj pogled na verjetno najbolj presenetljivo zamenjavo v zgodovini lige opisal štirikratni prvak. "V soboto so bila moja čustva vsepovsod. Ravno smo uspeli visoko zmagati v Madison Square Gardnu. Bil sem z družino na večerji in sprva sem bil prepričan, da ni resnično. Ko me je poklical AD (Anthony Davis), sva govorila dolgo časa. To je bil za naju zagotovo čuden in resničen trenutek, saj se je zelo težko zavedati, da je odšel. Videl sem, v kakšen šoku je in on je najbrž enako videl tudi na mojem obrazu. Ko sva končala pogovor, še vedno ni delovalo resnično. Tako je bilo, vse dokler nisem danes srečal Luke in videl posnetek AD-ja na treningu Dallasa. Na koncu dneva nas še vedno čaka delo. Moral sem poskrbeti, da so fantje pripravljeni na tekmo z zelo dobrimi Clippersi z dobrimi igralci in trenerjem. Serijo gostovanj smo želeli zaključiti na pravi način," je priznal James.

Primerjava karier Luke Dončića in LeBron James FOTO: Sofascore.com icon-expand

James in Davis sta bila soigralca vse od leta 2019, leta 2020 sta osvojila naslov lige, v vmesnem času pa sta se zelo zbližala: "Z Davisom sva imela odličen odnos. V zadnjih petih letih in pol letih sva postala brata. Ni treba omenjati vsega, kar sva dosegla na parketu, a bolj pomembno je, kar se je zgodilo izven igrišča. Skupaj sva rasla, družini sta se spoznali in spremljala sva, kako rastejo naši otroci. To je edinstveno. To je zagotovo posebno."

A časi so se spremenili in James je zdaj v nenavadnem položaju. Prvič v svoji karieri ni prvi zvezdnik moštva, v katerem igra. "Trenutno je težko razumeti, kako bo vse skupaj videti na igrišču. Očitno je, da sva nesebična borca, ki uživata v uspehih naših soigralcev. Luka je že nekaj časa moj najljubši igralec v ligi NBA. Mislim, da to vsi vedo. Vedno sem poskušal igrati na pravi način in navdihniti naslednjo generacijo. Luka je eden od njih in zdaj sva soigralca. Mislim, da se bo brez težav vklopil v moštvo. Dobra bova skupaj," je optimističen štirikratni MVP.

