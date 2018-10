Lukamanija v Dallasu: Dončić napolnil nakupovalno središče

Čudežni deček slovenske košarke Luka Dončić po petih tekmah v ligi NBA beleži 19,6 točk, 6,2 skoka in 3,8 podaje na tekmo. Trenutno je po točkovnem izkupičku drugi najboljši novinec, pred njim je le Atlantin Trae Young(19,8). Že pred prvo uradno tekmo Dončića v ligi NBA so iz Teksasa poročali o tem, da gredo Lukovi dresi v prodajo kot za med.

Po petih odigranih tekmah Dončića za Dallas Mavs, po katerih je skupaj z Wesleyjem Matthewsom najboljši strelec Teličkov, je več kot očitno osvojil srca navijačev Dallasa. To se je izkazalo tudi na prvi aktivnosti izven igrišča, kjer se je zbrala nepregledna množica navijačev. Mnogi od njih so dobili košček dragocenega papirja, nekateri pa so dobili podpisi na žoge oz. drese.