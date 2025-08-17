Srbi prepričani, da bo Dončić nastopil v Areni

Srbski mediji so bili za hip zaskrbljeni, saj bo Slovenija prav zadnji obračun pred EP, t.i. generalko odigrala prav v Beogradu. In Srbe je skrbelo, da bo spektakel ostal brez prvega moža Slovenije Luka Dončića. A Srbi pomirjajo košarkarske navdušence in obljubljajo, da se bo Dončić pojavil v Areni in tudi igral tekmo, saj poškodba kolena, kot trdijo, naj ne bi bilo hujše narave in gre zgolj za udarec.
"Dončić je v tretji četrtini po bližnjem srečanju s tekmecem začutil bolečine v kolenu in se nemudoma podal v slačilnico. Do takrat je že dosegel 26 točk in bil daleč boljši na parketu Po poškodbi se ni več vrnil na igrišče, je pa bil na klopi za rezerve," sporočajo srbski mediji malce zaskrbljeni, saj bo Slovenija zadnji obračun pred EP odigrala prav v Beogradu. In tekma brez Dončića ne bi bil niti približno takšna, kot z njim ...
"Poškodba je lažje narave. Gre le za udarec. Košarkar Lakersov zgolj preventivno ni več stopil na parket," pa sporoča The Athletic in s tem umirja navijače, ki se bodo podali v Areno zgolj zato, da bi an delu videla tandem Nikola Jokić - Luka Dončić.
Izjemna prva četrtina Dončića
Luka Dončić je dirigiral slovenski selekciji tako v obrambi kot napadu. V prvih 10 minutah je Ljubljančan dosegel 15 točk ob metu 4:5 za tri točke, do odmora pa je imel že 26 točk, 5 podaj in 4 skoke. Slovenija je že na začetku drugega polčasa ostala brez Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico.
Slovenski zvezdnik se je nekaj minut kasneje vrnil na klop z ledom na kolenu, vendar v igro ni več vstopil, Slovenija pa se brez njega ni več vrnila v pozicijo za zmago.
Pripravljalni dvoboj med Latvijo in Slovenijo je organizatorjem služil kot generalka pred evropskim prvenstvom. Riga bo namreč poleg skupinskega dela gostila tudi sklepne boje 42. izvedbe EuroBasketa. Sicer pa se je Latvija enako kot Slovenija v dvoboj podala še brez zmage v poletnem pripravljalnem obdobju. Premagali sta jo Italija in Litva.
Slovenija se bo v torek še zadnjič predstavila zvestim slovenskim navijačem. Na parketu dvorane Stožice se bo ob 20. uri pomeril z Veliko Britanijo. Pred odhodom na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.