Košarka

Srbi prepričani, da bo Dončić nastopil v Areni

Riga, 17. 08. 2025 08.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.J.
Komentarji
22

Bolj kot četrti zaporedni pripravljalni poraz, kar tudi gotovo ne dviguje samozavest v tabor slovenskih košarkarjev pred skorajšnjim začetkom EP, slovensko javnost bolj skrbi morebitna poškodba alfe in omege reprezentance, NBA zvezdnika Luka Dončića, ki po udarcu v koleno ni več stopil na parket prijateljske tekme v Rigi. Ta je prinesla nov poraz čete selektorja Aleksandra Sekulića. V oči bode predvsem prejetih 100 točk in močno izgubljen skok pod obročema. Slovenijo do EP čakata še dve tekmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Srbski mediji so bili za hip zaskrbljeni, saj bo Slovenija prav zadnji obračun pred EP, t.i. generalko odigrala prav v Beogradu. In Srbe je skrbelo, da bo spektakel ostal brez prvega moža Slovenije Luka Dončića. A Srbi pomirjajo košarkarske navdušence in obljubljajo, da se bo Dončić pojavil v Areni in tudi igral tekmo, saj poškodba kolena, kot trdijo, naj ne bi bilo hujše narave in gre zgolj za udarec. 

"Dončić je v tretji četrtini po bližnjem srečanju s tekmecem začutil bolečine v kolenu in se nemudoma podal v slačilnico. Do takrat je že dosegel 26 točk in bil daleč boljši na parketu Po poškodbi se ni več vrnil na igrišče, je pa bil na klopi za rezerve," sporočajo srbski mediji malce zaskrbljeni, saj bo Slovenija zadnji obračun pred EP odigrala prav v Beogradu. In tekma brez Dončića ne bi bil niti približno takšna, kot z njim ... 

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Aljoša Kravanja

"Poškodba je lažje narave. Gre le za udarec. Košarkar Lakersov zgolj preventivno ni več stopil na parket," pa sporoča The Athletic in s tem umirja navijače, ki se bodo podali v Areno zgolj zato, da bi an delu videla tandem Nikola Jokić - Luka Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izjemna prva četrtina Dončića

Luka Dončić je dirigiral slovenski selekciji tako v obrambi kot napadu. V prvih 10 minutah je Ljubljančan dosegel 15 točk ob metu 4:5 za tri točke, do odmora pa je imel že 26 točk, 5 podaj in 4 skoke. Slovenija je že na začetku drugega polčasa ostala brez Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico.

Slovenski zvezdnik se je nekaj minut kasneje vrnil na klop z ledom na kolenu, vendar v igro ni več vstopil, Slovenija pa se brez njega ni več vrnila v pozicijo za zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pripravljalni dvoboj med Latvijo in Slovenijo je organizatorjem služil kot generalka pred evropskim prvenstvom. Riga bo namreč poleg skupinskega dela gostila tudi sklepne boje 42. izvedbe EuroBasketa. Sicer pa se je Latvija enako kot Slovenija v dvoboj podala še brez zmage v poletnem pripravljalnem obdobju. Premagali sta jo Italija in Litva.

Slovenija se bo v torek še zadnjič predstavila zvestim slovenskim navijačem. Na parketu dvorane Stožice se bo ob 20. uri pomeril z Veliko Britanijo. Pred odhodom na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

košarka slovenija dončić
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Juzles Iters
17. 08. 2025 10.16
Se spomnim še košarke iz časov tiste zlate generacije iz 1970-ih. Skoraj nikoli nihče ni imel nobenih poškodb, tu pa tam kakšen otečen gleženj, nobenih hipohondrov, vsi kot kaveljc korenina, ki je padu dol 1x na dve leti edino v primeru, če je slučajno dobil s kolenom po prašnikih. Tele milenijce je pa treba po vsaki igri ali dotiku vsaj dva dni šraufat tako kot F-35 po vsakem poletu.
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
17. 08. 2025 10.09
bratski derbi
ODGOVORI
0 0
2mt8
17. 08. 2025 10.08
-1
Blefer. Čimmanj delat in čimveč denarja in luksuza. Tipično balkansko.
ODGOVORI
0 1
ptuj.si
17. 08. 2025 10.04
+1
Upam da ne bo.
ODGOVORI
1 0
Petarda10
17. 08. 2025 10.00
+1
vseeno je a igra ali ne, nimajo nobene moznosti
ODGOVORI
1 0
daiči
17. 08. 2025 09.45
-4
a d slovensko javnost skrbi poškodba alfe pa omege? zakaj pa? če jutr neha igrt ma zadost do konc 10 lajfov. raj vs nj skrbijo ludje k so zgubil šiht, al pa so zbolel, in zdj nimajo dohodka za normaln preživetje. Vs pa za multi miljonarje skrbi, spelte se nekam raja presrnana polnoritna.
ODGOVORI
0 4
Amor Fati
17. 08. 2025 09.40
+5
Pretežke nasprotnike so si zbrali. Sledi zmaga proti Veliki Britaniji, nato pa rezultatski polom proti Srbom.
ODGOVORI
5 0
Yon Dan
17. 08. 2025 09.37
-2
Kaj mu je tega treba. Takoj naj zapusti reprezentanco. Zastopati državo ki je prodana saranističn.m globalistom, je največja neumnost.
ODGOVORI
1 3
brabusednet
17. 08. 2025 09.26
+2
Nič ne bo od medalje je že splavala po vodi.
ODGOVORI
2 0
inside1
17. 08. 2025 09.34
+3
kaka medalja neki, ta je svetlobna leta daleč. Samo Erjavec in Sekulič sanjata o njej in da jo bo kar Dončič sam priigral. Ne bo je hitro več. Saj lepo od Dončiča da igra za reprezent. samo s takim nizkim nivojem, rezultata ne more bit, pa tudi brez veze tvega poškodbe..
ODGOVORI
3 0
kritika1
17. 08. 2025 09.23
+6
In kaj imajo pri tem Srbi? Mar res nismo več samostojna država, da je pomembno kaj rečejo Srbi, da je to za naslov? Vso spoštovanje do vseh ampak oprostite malo več nacionalnega ponosa nebi škodilo. Zame je ključno kaj meni Slovenija!
ODGOVORI
6 0
ptuj.si
17. 08. 2025 09.20
+1
Doncic zaključi z repko, samo tako se bomo znebili sekuliča in Erjavca.
ODGOVORI
2 1
Cirkus Butale
17. 08. 2025 09.11
+1
.. a butalski nasveti ponavadi ne zaležejo.
ODGOVORI
1 0
Bigbadjohn
17. 08. 2025 09.09
+2
Eh, spet vi... " Bode predvsem prejetih 100 točk in močno izgubljen skok pod obročema. "- Napiše se ali: "V oči bode", ali pak: "Skeli predvsem...blablabla...", nje.
ODGOVORI
2 0
modelx
17. 08. 2025 09.07
nomen es omen - kakršen priime, tako vodenje - sekulič ga seka
ODGOVORI
0 0
Cirkus Butale
17. 08. 2025 09.07
Lukin posel je v Lakersih. Vrhunski posel.
ODGOVORI
0 0
Cirkus Butale
17. 08. 2025 09.04
+1
Dajte priložnost mladim, ki so boljši kot smo si lahko samo želeli! Kompletna pomladitev reprezentance in vrhunski rezultati bodo čez nekaj let.
ODGOVORI
1 0
melhijad1
17. 08. 2025 09.04
+1
spel se sekulic...nimas pojma
ODGOVORI
2 1
DP26
17. 08. 2025 09.01
+0
Raje ostante doma in denar katerega bi porabili za pot in nastanitev podarite v dobrodelne namene boste več naredili kot pa da se greste osmešiti.
ODGOVORI
1 1
ho?emVšolo
17. 08. 2025 09.00
+0
Upam da ne, ker za prijateljski dvoboj Srbi ne rabijo Luki lomiti udov.
ODGOVORI
2 2
Cirkus Butale
17. 08. 2025 08.59
+0
Luka, Sale… samo en velik, brezplačni nasvet. Pustite reprezentančne nastope in se posvetite pripravi igranja v NBA. Samo Luka v reprezentanci ni dovolj za visoke uvrstitve SLO. Halo?
ODGOVORI
3 3
