Srbi prepričani, da bo Dončić nastopil v Areni

Bolj kot četrti zaporedni pripravljalni poraz, kar tudi gotovo ne dviguje samozavest v tabor slovenskih košarkarjev pred skorajšnjim začetkom EP, slovensko javnost bolj skrbi morebitna poškodba alfe in omege reprezentance, NBA zvezdnika Luka Dončića, ki po udarcu v koleno ni več stopil na parket prijateljske tekme v Rigi. Ta je prinesla nov poraz čete selektorja Aleksandra Sekulića. V oči bode predvsem prejetih 100 točk in močno izgubljen skok pod obročema. Slovenijo do EP čakata še dve tekmi.

Srbski mediji so bili za hip zaskrbljeni, saj bo Slovenija prav zadnji obračun pred EP, t.i. generalko odigrala prav v Beogradu. In Srbe je skrbelo, da bo spektakel ostal brez prvega moža Slovenije Luka Dončića. A Srbi pomirjajo košarkarske navdušence in obljubljajo, da se bo Dončić pojavil v Areni in tudi igral tekmo, saj poškodba kolena, kot trdijo, naj ne bi bilo hujše narave in gre zgolj za udarec.

"Dončić je v tretji četrtini po bližnjem srečanju s tekmecem začutil bolečine v kolenu in se nemudoma podal v slačilnico. Do takrat je že dosegel 26 točk in bil daleč boljši na parketu Po poškodbi se ni več vrnil na igrišče, je pa bil na klopi za rezerve," sporočajo srbski mediji malce zaskrbljeni, saj bo Slovenija zadnji obračun pred EP odigrala prav v Beogradu. In tekma brez Dončića ne bi bil niti približno takšna, kot z njim ...

Luka Dončić

"Poškodba je lažje narave. Gre le za udarec. Košarkar Lakersov zgolj preventivno ni več stopil na parket," pa sporoča The Athletic in s tem umirja navijače, ki se bodo podali v Areno zgolj zato, da bi an delu videla tandem Nikola Jokić - Luka Dončić.

Izjemna prva četrtina Dončića

Luka Dončić je dirigiral slovenski selekciji tako v obrambi kot napadu. V prvih 10 minutah je Ljubljančan dosegel 15 točk ob metu 4:5 za tri točke, do odmora pa je imel že 26 točk, 5 podaj in 4 skoke. Slovenija je že na začetku drugega polčasa ostala brez Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico.

Slovenski zvezdnik se je nekaj minut kasneje vrnil na klop z ledom na kolenu, vendar v igro ni več vstopil, Slovenija pa se brez njega ni več vrnila v pozicijo za zmago.

Pripravljalni dvoboj med Latvijo in Slovenijo je organizatorjem služil kot generalka pred evropskim prvenstvom. Riga bo namreč poleg skupinskega dela gostila tudi sklepne boje 42. izvedbe EuroBasketa. Sicer pa se je Latvija enako kot Slovenija v dvoboj podala še brez zmage v poletnem pripravljalnem obdobju. Premagali sta jo Italija in Litva.