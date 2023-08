'Luki bi se rad zahvalil za njegovo gesto po tekmi. Dal mi je svoj dres'

Slovenska košarkarska reprezentanca je v skupini A opravila svoje delo. Na tretji tekmi so Zelenortski otoki v prvem polčasu bili dokaj enakovreden nasprotnik, v tretji četrtini pa so slovenski košarkarji končni pobegnili in tekmo zaključili z izidom 92:77. V nadaljevanju jih v novi skupini čakata veliko bolj zahtevna izziva, saj se bodo Luki Dončiću in druščini po robu najprej postavili Avstralci, nato pa še Nemci. Selektor Aleksander Sekulić upa, da se bodo njegovi varovanci pred petkovo prvo tekmo uspeli zadostno regenerirati, saj so vse tri dosedanje tekme bile fizično izjemno naporne.

Zelenortski otoki vsekakor na prvenstvo niso prišli kot moštvo, ki bi se lahko borilo za medalje, a vendar je najmanjša država na tem tekmovanju po prvi zmagi proti Venezueli želela proti najboljšem moštvu v skupini A pustiti dober vtis. To jim je uspelo. Visok center Edy Tavares in njegovi soigralci so Luki Dončiću in druščini predvsem na začetku tekme predstavljali marsikatero težavo. Košarkar Dallasa je ob mnogih udarcih, ki so na tem prvenstvu zanj postali že stalnica, pretrpel tudi najslabši strelski večer na prvih treh tekmah. Zadel je zgolj pet od 17 metov iz igre (1/8 za tri), vseeno pa je uspel v statistiko vpisati še sedem skokov in devet podaj. Čeprav mu nasprotniki niso prizanašali, je po tekmi bilo jasno, da je v njihovih mislih pustil globok vtis. "Luko Dončića smo omejili na zgolj 19 točk. Rad bi se mu zahvalil za njegovo gesto po tekmi. Dal mi je svoj dres. S tem je izkazal svoje spoštovanje do moštva Zelenortskih otokov. To je za nas spodbuda, da v prihodnje delamo še bolje," je po tekmi skromno in ponosno dejal selektor Zelenortskih otokov Emanuel Trovoada.

'Enako, kot da bi dosegel zgolj pet točk' Tavares je v Real Madridu bil Dončićev soigralec in že pred tekmo je brez zadržkov hvalil slovenskega asa. Pohvale pa so se nadaljevale tudi po srečanju: "Težko ga je ustaviti, ker je visok organizator igre. Vse vidi, čeprav se ti včasih zdi, da mu lahko ukradeš žogo. On ima vsak položaj na parketu pod svojim nadzorom. Težko se je odločiti, ali pomagati igralcu, ki ga pokriva, ali ostati na svojem igralcu. Težko je bilo, a opravili smo svojo nalogo. To, da je Luka dosegel 19 točk, je za nas enako, kot da bi jih dosegel zgolj pet." Kljub spoštovanju do nasprotnika košarkarji Zelenortskih otokov v obrambi niso bili ravno nežni in slovenskega selektorja skrbijo posledice, ki jih bodo pustile prve tri tekme. "Moj cilj pred tekmo je bil, da v tekmo vstopimo s pravim pristopom. V tem nisem bil popolnoma uspešen. Osredotočenost ni bila na pravi ravni. V drugem polčasu smo igrali veliko bolje," je pristop svojih varovancev na tretji tekmi ocenil Aleksander Sekulić. Slovence v nadaljevanju čakata najtežja izziva do zdaj. V petek se bodo srečali z Avstralci, v nedeljo pa se jim bodo po robu postavili Nemci. "Vse tri tekme do zdaj so bile zelo fizične. Imamo tudi težave s poškodbami, ki na srečo niso preveč resne. Težko se je soočati s tako fizično igro, ampak na naslednjih tekmah bomo morali najti način, da se temu bolj uspešno postavimo po robu," je priznal zaskrbljeni selektor.

