Luki še en rekord: košarkar z največ glasovi navijačev, ki ni prišel na All-Star

"Navdušen sem že zato, ker sem bil v igri za All-Star tekmo. Na žalost se to ni zgodilo, mogoče naslednje leto. Da, drugo mesto na zahodni konferenci med navijači očitno ne šteje veliko. Zame je izjemno videti, da si me veliko navijačev želi na All-Star tekmi. To, da me podpira veliko število navijačev, je zame najpomembneje," je bil prvi odziv Luke Dončića, potem ko je izvedel, da ni prišel na All-Star tekmo. Za to je sicer izvedel med tekmo v Detroitu, njegova reakcija pa pove vse. Več o tem tukaj.

Spomnimo: slovenski organizator igreGoran Dragić se je na All-Star tekmo v pretekli sezoni uvrstil prav zaradi številnih poškodb vpoklicanih košarkarjev. Potem ko je Luka Dončić, ki je po glasovih navijačev bil na skupno tretjem mestu, izvisel v tekmi za All-Star zaradi glasov košarkarjev in medijev, so mnogi pričakovali, da bodo trenerji upoštevali željo navijačev, a se to ni zgodilo. Luka ni dobil mesta med rezervisti na Zahodu, kar je seveda sprožilo burne odzive na družbenih omrežjih med Lukovi privrženci. Kot že zapisano, v kolikor se kdo poškoduje, ga komisar lige NBA Adam Silver naknadno vpokliče namesto poškodovanega košarkarja zahodne konference.

Dončić bo sicer potoval v Charlotte, kjer bo potekal All-Star vikend. Nastopil bo na tekmi vzhajajočih zvezd, preizkusil pa se bo tudi v spretnostnem poligonu, tako da bo lahko občutil dogajanje na revijalnem spektaklu.

Nekaj najbolj zanimivih odzivov na družbenih omrežjih smo zbrali spodaj: