Luko Dončića in Lakerse v ključnem obračunu čaka mogočna Oklahoma

Oklahoma City Thunder so do zdaj zmagali na 64 tekmah, izgubili so jih zgolj 13. Kar tri od teh trinajstih so izgubili proti Dallas Mavericksom, ko je bil član tega moštva Luka Dončić. Slovenec je sicer igral na zgolj eni od teh tekem in ob metu 5/15 iz igre zabeležil 16 točk, 11 skokov in 5 asistenc. Oklahoma je le eno od 13 tekem izgubila proti moštvu iz vzhodne konference, preostalih 12 pa proti zahodnim moštvom, ki zasedajo prvih šest mest ter Dallasu in San Antoniu, ko sta ti ekipi še imeli na voljo najboljše košarkarje. Skratka, Oklahoma proti slabim moštvom letos ne izgublja, čeprav je ena najmlajših ekip v ligi.

Lakersi so takrat izgubili, čeprav za Oklahomo nista igrala Chet Holmgren in Alex Caruso. Pri Lakersih seveda ni bilo Luke Dončića, ki še ni bil član moštva iz Los Angelesa. O najmočnejšem orožju Oklahome priča statistika prvih zvezdnikov Jezernikov. LeBron James je zadel 5 od 13 metov iz igre in vpisal 12 točk, Anthony Davis je v 38 minutah na koš metal zgolj devetkrat in vpisal 15 točk, Austin Reaves pa je zadel le 3 od 11 metov za 11 točk. Obramba Oklahome je v tej sezoni zgodovinsko odlična. Nasprotnikom v povprečju dovolijo 106,2 točke, ukradejo največ žog (10,4 na tekmo) in jih blokirajo največ (5,8).