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Luko hvalijo vsi: 'Eden najboljših vseh časov je, ljudje ga ne cenijo'

Sacramento, 05. 11. 2026 07.32 pred 29 minutami 3 min branja 2

Avtor:
M.D. STA
Luka Dončić nadaljuje z izjemno strelsko formo

Za Luko Dončićem je nova izjemna in zgodovinska predstava. Tokratne žrtve na Slovenčevi 100. tekmi v dresu Lakersov so bili košarkarji nebogljenega Sacramenta. Dončić je vpisal 40 točk, 9 skokov in 7 asistenc za zmago 116:103 in postavil številne nove mejnike, ki dokazujejo, da je na dobri poti, da končno osvoji svoj prvi naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP).

Izjemna statistika Luke Dončića proti Sacramentu
Izjemna statistika Luke Dončića proti Sacramentu
FOTO: Sofascore.com

Liga NBA česa takega že dolgo ni videla. Luka Dončić je že šesto tekmo po vrsti dosegel najmanj 35 točk. V prvih osmih nastopih v sezoni jih je zbral kar 308, s čimer se je vpisal v zgodovino lige NBA.

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Postal je prvi košarkar po Michaelu Jordanu, ki je v prvih osmih tekmah sezone presegel mejo 300 točk. Jordan je v sezoni 1988/89 v tem obdobju dosegel 303 točke. Več jih je v prvih osmih nastopih zbral le Wilt Chamberlain, ki mu je to uspelo trikrat, največ pa v sezoni 1962/63, ko je dosegel 418 točk.

Poleg tega je postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je na vsaj šestih tekmah zapored vpisal vsaj 35 točk, 5 skokov, 5 asistenc in 5 zadetih metov za tri točke.

Dončić je odigral osmo od devetih tekem jezernikov v tej sezoni in jim pomagal do sedme zmage. Pred tem je proti Torontu dosegel 45, proti Miamiju pa 42 točk. To je bila njegova že tretja tekma po vrsti, ko je dosegel mejo 40 točk.

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Prvo četrtino je zaključil z 10 točkami, v drugi je vpisal 11 točk zapored. "Izjemno igra. Aktiven je tudi, ko nima žoge v rokah. Poskušamo mu postavljati bloke tudi, ko imajo drugi žogo. Drugi večkrat prenašajo žogo v napad in pritisk, ki ga je imel v preteklosti, da ima ves čas žogo v svojih rokah, trenutno ni prisoten. Ustvarjali smo dobre mete, nato pa on tri napade zapored zadane trojke, ki jih lahko zadane zgolj pet igralcev v ligi NBA. Kar naenkrat vodimo za devet, 10 točk. To hrani tudi ekipo," je svojega varovanca in nekdanjega soigralca po tekmi hvalil trener jezernikov JJ Redick.

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Center Lakersov Walker Kessler je opravil izjemno delo v obrambi, saj je 15 točkam in osmim skokom dodal tri ukradene žoge in štiri blokirane mete. "Ne vem sploh, kako razložiti mete, ki jih on zadane. Ko vrže žogo, ne glede na to, kako težek je položaj meta, si misliš, da bo najbrž zadel koš. To imamo radi, ker nas dodatno motivira. Trenutno je najboljši košarkar v ligi. To kaže statistika. Absurdno je. Lahko rečemo, da je to val ali cunami, v vsakem primeru pa bo nabiral točke. Mi pa surfamo na teh valovih. Neverjeten je," se svojemu novemu soigralcu ni mogel načuditi nekdanji center Utaha.

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Največjo pohvalo večera pa je Slovencu namenil njegov nasprotnik Zach LaVine, ki je tekmo zaključil z 21 točkami na svojem računu. "Luka je eden od najbolj nadarjenih igralcev vseh časov. Mislim, da ljudje ne cenijo, kako dober je v resnici. Meti, ki jih uspe zadeti, so naravnost nori. Ne moreš ga ustaviti. Sodniki piskajo prekrške nad njim. Igra s svojim tempom, poskrbi, da ga nasprotniki ustavljajo s prekrški. Izjemno impresivno je. Ne moreš ga prehvaliti, saj gre za enega od najboljših napadalnih igralcev vseh časov," LaVine ni skoparil s hvalami na račun Dončića.

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luka dončić nba los angeles lakers sacramento kings

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bububu123
05. 11. 2026 08.37
Ko je odšel Lebron, so tudi druge ekipe začele videvati, kako dober je ko vodi ekipo!... Tako da ga je Lebron le zaviral.
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+4
5 1
Castrum
05. 11. 2026 08.22
Vse napisano drži. Luka je na poti najboljšega v zgodovini.
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+4
5 1
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