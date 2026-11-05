Izjemna statistika Luke Dončića proti Sacramentu FOTO: Sofascore.com

Liga NBA česa takega že dolgo ni videla. Luka Dončić je že šesto tekmo po vrsti dosegel najmanj 35 točk. V prvih osmih nastopih v sezoni jih je zbral kar 308, s čimer se je vpisal v zgodovino lige NBA.

ANKETA Arhiv Bo Luka Dončić v tej sezoni osvojil nagrado MVP? Prvi slovenski MVP bo Znova ne bo Moški Ženska Prvi slovenski MVP bo 229 Znova ne bo 172 Prvi slovenski MVP bo 178 Znova ne bo 148 Prvi slovenski MVP bo 51 Znova ne bo 24 Skupaj Moški Ženska Luko hvalijo vsi: 'Eden najboljših vseh časov je, ljudje ga ne cenijo'

Postal je prvi košarkar po Michaelu Jordanu, ki je v prvih osmih tekmah sezone presegel mejo 300 točk. Jordan je v sezoni 1988/89 v tem obdobju dosegel 303 točke. Več jih je v prvih osmih nastopih zbral le Wilt Chamberlain, ki mu je to uspelo trikrat, največ pa v sezoni 1962/63, ko je dosegel 418 točk. Poleg tega je postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je na vsaj šestih tekmah zapored vpisal vsaj 35 točk, 5 skokov, 5 asistenc in 5 zadetih metov za tri točke. Dončić je odigral osmo od devetih tekem jezernikov v tej sezoni in jim pomagal do sedme zmage. Pred tem je proti Torontu dosegel 45, proti Miamiju pa 42 točk. To je bila njegova že tretja tekma po vrsti, ko je dosegel mejo 40 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Prvo četrtino je zaključil z 10 točkami, v drugi je vpisal 11 točk zapored. "Izjemno igra. Aktiven je tudi, ko nima žoge v rokah. Poskušamo mu postavljati bloke tudi, ko imajo drugi žogo. Drugi večkrat prenašajo žogo v napad in pritisk, ki ga je imel v preteklosti, da ima ves čas žogo v svojih rokah, trenutno ni prisoten. Ustvarjali smo dobre mete, nato pa on tri napade zapored zadane trojke, ki jih lahko zadane zgolj pet igralcev v ligi NBA. Kar naenkrat vodimo za devet, 10 točk. To hrani tudi ekipo," je svojega varovanca in nekdanjega soigralca po tekmi hvalil trener jezernikov JJ Redick.

Center Lakersov Walker Kessler je opravil izjemno delo v obrambi, saj je 15 točkam in osmim skokom dodal tri ukradene žoge in štiri blokirane mete. "Ne vem sploh, kako razložiti mete, ki jih on zadane. Ko vrže žogo, ne glede na to, kako težek je položaj meta, si misliš, da bo najbrž zadel koš. To imamo radi, ker nas dodatno motivira. Trenutno je najboljši košarkar v ligi. To kaže statistika. Absurdno je. Lahko rečemo, da je to val ali cunami, v vsakem primeru pa bo nabiral točke. Mi pa surfamo na teh valovih. Neverjeten je," se svojemu novemu soigralcu ni mogel načuditi nekdanji center Utaha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke