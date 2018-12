Luko ustavila poškodba, Dallas pa premagal vodilne Clipperse, Wade za zmago Miamija

V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta ponoči igrala oba kluba slovenskih zvezdnikov. A ne Luka Dončićz Dallasom ne Goran Dragićz Miamijem zaradi poškodb nista igrala. Dallas je sicer s 114:110 premagal Los Angeles Clippers, Miami pa je bil s 102:100 boljši od Utaha.

Dallas pa je premagal Kalifornijce po zaslugi 30 točk in devetih skokovHarrisona Barnesa, 24 točk J. J. Baree ter 16 točk in kar 23 skokov DeAndreja Jordana. Pri Clippers je bil najboljši Montrezl Harrells 23 točkami in desetimi skoki. Dončić ni igral zaradi težav s kolkom, a po besedah trenerja Ricka Carlislane gre za hujšo poškodbo. "Ne verjamemo, da je kaj resnega. Enostavno ni bil nared za igro nocoj. Tudi kakšna tekma odmora pride prav, še posebej mladim igralcem kot je on," je dejal Carlisle.

TEKMA DALLAS

Pri Miamiju, pri katerem je 3,2 sekunde pred koncem odločilna prosta meta zadel Dwyane Wade, je izstopal Hassan Whitesides 23 točkami in 20 skoki, pri Jazzu pa je bil najboljši strelec Ricky Rubios 23 točkami, Rudy Gobertpa je 12 točkam dodal 18 skokov. Dragić za Miami ni igral zaradi težav s kolenom.

TEKMA MIAMI

Liga NBA, izidi:

Miami Heat – Utah Jazz 102:100

(Goran Dragićzaradi poškodbe kolena ni igral za Miami)

Dallas Mavericks – LA Clippers 114:110

(Luka Dončić zaradi težav s kolkom ni igral za Dallas)



Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 120:96

Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans 109:119

Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies103:95

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 131:118