Dončićeva 'podaja leta' med nogama kralja odmeva bolj kot velika zmaga

Los Angeles Lakersi so po velikem zaostanku v zadnji četrtini z odlično igro popolnoma ustavili soigralce Kyrieja Irvinga in Luke Dončića. Američan in Slovenec sta namreč bila edina košarkarja Dallasa, ki sta dosegla vsaj točko v zadnjem delu igre. Irving je zmago (104:101) zaključil z 28 točkami in šestimi podajami. Luka Dončić je ob slabem metu iz igre (10/26) večer končal s 30 točkami, 12 skoki in 8 podajami na svojem računu.

Za najbolj odmevno potezo večera je Ljubljančan poskrbel v drugi četrtini. Dončić je v obrambi Lakersov, ki je bila popolnoma osredotočena nanj, nekako našel priložnost za podajo na drugo stran igrišča, kjer je popolnoma osamljen Josh Green zadel za tri. Lahko bi rekli, da je to nekaj povsem vsakdanjega, a dejstvo, da je žoga poletela mimo dveh branilcev in med nogama enega najboljših košarkarjev v zgodovini lige LeBrona Jamesa, je poskrbelo za to, da je posnetek akcije obkrožil svet.