Košarka

'Lukovo odločitev razumemo, spoštujemo in podpiramo'

Ljubljana, 12. 05. 2026 11.24 pred 15 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.V.
Tiskovna konferenca KZS

Na odločitev prvega zvezdnika moštva Los Angeles Lakers Luke Dončića, da to poletje ne bo na voljo selektorju slovenske košarkarske izbrane vrste Aleksandru Sekuliću v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo, se je odzvala tudi krovna zveza, ki Dončićevo odločitev spoštuje in podpira.

Luka Dončić je zaključek sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu spremljal ob parketu. Nič kaj nedolžna poškodba zadnje stegenske mišice je 27-letnega člana Lakersov oddaljila od košarkarskih igrišč, obenem pa se je prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov lige NBA znašel tudi sredi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama.

Posledično se je slovenski reprezentančni kapetan logično in povsem razumljivo odločil za umik od (reprezentančne) košarke to poletje, kar je po četrtem obračunu konferenčnega polfinala z Oklahomo sporočil preko družbenih omrežij. "Vedno sem z največjim ponosom nosil slovenski grb na prsih, a hčerki sta moja prioriteta," je v sporočilu za javnost med drugim zapisal Dončić.

Na Lukovo odločitev pa se je nedolgo zatem odzvala tudi Košarkarska zveza Slovenije. "Nekatere odločitve so težke. A prave. Lukovo odločitev razumemo, spoštujemo in podpiramo. Luka, želimo ti poletje, ki bo samo vaše," so pri krovni zvezi zapisali v odzivu na družbenem omrežju.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

RUBEŽ
12. 05. 2026 11.58
Kako dobrodošlo za Sekulo. Zdaj on ne bo nič ker Luka ne bo igral.
0 0
wsharky
12. 05. 2026 11.54
itak je samo soliral in prepiral s sodniki, na pomembnih tekmah pa popolnoma pogorel z igro in metom na koš
+0
1 1
peglezn
12. 05. 2026 11.51
Nimaš tu kaj, to bo moral dati čez...
0 0
Wolfman
12. 05. 2026 11.50
A vas je kdo kej vprašal?
+2
2 0
turk93
12. 05. 2026 11.49
Mi pa ne razumemo cene vstopnic za domačo reprezentanco...
+2
3 1
Teleport
12. 05. 2026 11.49
Rajši napišite članek o hokeju, ki se začne ta teden, ne pa 5 člankov o doncicu
+5
5 0
Wolfman
12. 05. 2026 11.55
Moska igra, ne pa pisat o odraslih otrocih, ki se med sabo igrajo z žogo!
0 0
