'Lukovo odločitev razumemo, spoštujemo in podpiramo'

Luka Dončić je zaključek sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu spremljal ob parketu. Nič kaj nedolžna poškodba zadnje stegenske mišice je 27-letnega člana Lakersov oddaljila od košarkarskih igrišč, obenem pa se je prvi zvezdnik 17-kratnih prvakov lige NBA znašel tudi sredi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama.

Posledično se je slovenski reprezentančni kapetan logično in povsem razumljivo odločil za umik od (reprezentančne) košarke to poletje, kar je po četrtem obračunu konferenčnega polfinala z Oklahomo sporočil preko družbenih omrežij. "Vedno sem z največjim ponosom nosil slovenski grb na prsih, a hčerki sta moja prioriteta," je v sporočilu za javnost med drugim zapisal Dončić.