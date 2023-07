Macura zaradi poškodbe brez reprezentančne akcije

V drugi del tekmovanja bosta napredovali najboljši dve ekipi iz vsake skupine. V tem delu se združujejo skupine A in B (v novonastalo skupino I), C in D (v skupino J), E in F (v skupino K) ter G in H (v skupino L). Reprezentance, ki si napredovanja ne bodo priigrale, se bodo borile za razvrstitev od 17. do 32. mesta (novonastale skupine M, N, O in P). Vsi rezultati odigranih tekem iz prvega dela se prenašajo v drugi del, med 31. avgustom in 3. septembrom pa bodo reprezentance odigrale še dve tekmi z reprezentancama, s katerima se niso pomerile v uvodnem delu prvenstva.



V četrtfinale 19. svetovnega prvenstva, ki se bo igral v Manili, bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci iz skupin I, J, K in L, preostale ekipe pa bodo od 9. do 16. mesta razvrščene po uradnih Fibinih pravilih.