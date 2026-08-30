Madžare je treba premagati zlepa ali zgrda

Tega se zavedajo vsi v slovenskem reprezentančnem taboru, začenši s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, ki v prvi vrsti poziva najzvestejše privržence naše izbrane vrste, naj v čim večjem številu napolnijo tribune kultne tivolske dvorane.
"Če kdaj, potem prav zdaj fantje potrebujejo čim večjo podporo s tribun. To še posebej velja za naše mlajše člane, ki ob bučnem navijanju dobijo dodatno samozavest in pokažejo, kar so dejansko sposobni," pred bržkone eno od odločilnih tekem v kvalifikacijah za SP 2027 pravi selektor Sekulić.
"Slovenija bo morali prikazati odgovorno igro z veliko želje in energije. Glavni poudarek bo na agresivni obrambi, ki v tako pomembnih tekmah običajno prevesi tehtnico na eno ali drugo stran. Verjamem, da smo tako individualno kot kolektivno zmožni prikazati tako dobro igro v obrambi kot tudi v napadu. Madžari bodo vse prej kot lahek zalogaj," nadaljuje novopečeni strateg slovite Barcelone.
V slovenski reprezentanci v en glas poudarjajo, da madžarska zmaga nad Estonijo pred dnevi ni nobeno presenečenje. "So zelo neugodna reprezentanca, katere košarkarji že vrsto let igrajo skupaj. Tako v klubu kot v izbrani vrsti. Morali bomo biti zbrani vseh 40 minut tekme, če bomo želeli doseči zelo pomembno zmago," še dodaja Aleksander Sekulić.
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