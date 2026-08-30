Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Madžare je treba premagati zlepa ali zgrda

Ljubljana, 30. 08. 2026 07.57 pred 12 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V.
Aleksander Sekulić

Pred slovensko košarkarsko izbrano vrsto je tekma za biti ali ne biti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Na nocojšnjem obračunu z Madžarsko v legendarnem Tivoliju za varovance selektorja Aleksandra Sekulića šteje zgolj zmaga. Ob morebitnem porazu z našimi vzhodnimi sosedi bi se vrata za uvrstitev na naslednji "mundobasket" močno priprla.

Tega se zavedajo vsi v slovenskem reprezentančnem taboru, začenši s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, ki v prvi vrsti poziva najzvestejše privržence naše izbrane vrste, naj v čim večjem številu napolnijo tribune kultne tivolske dvorane.

"Če kdaj, potem prav zdaj fantje potrebujejo čim večjo podporo s tribun. To še posebej velja za naše mlajše člane, ki ob bučnem navijanju dobijo dodatno samozavest in pokažejo, kar so dejansko sposobni," pred bržkone eno od odločilnih tekem v kvalifikacijah za SP 2027 pravi selektor Sekulić.

Selektor slovenskih košarkarjev Aleksander Sekulić se zaveda pomembnosti kvalifikacijskega obračuna z Madžari.
Selektor slovenskih košarkarjev Aleksander Sekulić se zaveda pomembnosti kvalifikacijskega obračuna z Madžari.
FOTO: Profimedia

"Slovenija bo morali prikazati odgovorno igro z veliko želje in energije. Glavni poudarek bo na agresivni obrambi, ki v tako pomembnih tekmah običajno prevesi tehtnico na eno ali drugo stran. Verjamem, da smo tako individualno kot kolektivno zmožni prikazati tako dobro igro v obrambi kot tudi v napadu. Madžari bodo vse prej kot lahek zalogaj," nadaljuje novopečeni strateg slovite Barcelone.

V slovenski reprezentanci v en glas poudarjajo, da madžarska zmaga nad Estonijo pred dnevi ni nobeno presenečenje. "So zelo neugodna reprezentanca, katere košarkarji že vrsto let igrajo skupaj. Tako v klubu kot v izbrani vrsti. Morali bomo biti zbrani vseh 40 minut tekme, če bomo želeli doseči zelo pomembno zmago," še dodaja Aleksander Sekulić.    

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 slovenska reprezentanca madžarska

'Madžari nam ne bodo ničesar podarili, zmago si moramo zaslužiti'

24ur.com Slovenski rokometaši z Madžari v boju za končno 5. mesto na EP
24ur.com 'Madžari nam ne bodo ničesar podarili, zmago si moramo zaslužiti'
24ur.com 'Za zmago proti evropskemu prvaku bi potrebovali več'
24ur.com 'Zavedamo se, kaj nam prinaša nedeljski dvoboj'
24ur.com Ropret: Dobro smo se spočili, mislim, da smo super pripravljeni
24ur.com Proti češkim prvakinjam šteje le zmaga
24ur.com Kako se maščevati za poraz? Treba se bo stepsti in zmagati
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HardKore
30. 08. 2026 08.29
Seko, dej odpoved... plis
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Ali vaša hvala otroka morda omejuje?
Ali vaša hvala otroka morda omejuje?
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Ljubezni sta dala novo priložnost, nedavne fotografije potrjujejo, da sta spet skupaj
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Po dopustu je krtača za lase najbolj umazana: tako jo pravilno očistite
Po dopustu je krtača za lase najbolj umazana: tako jo pravilno očistite
vizita
Portal
Tehtala je 227 kilogramov, zdravniki pa so ji dajali le majhno možnost, da doživi trideset let
Je sushi res zdrav?
Je sushi res zdrav?
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
cekin
Portal
Pri kateri plači ljudje prvič začutijo finančno varnost? Odgovor je presenetil tudi strokovnjake
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Partnerico ljubi, a z njo ne spi v isti postelji: razlog, zakaj spita ločeno, preseneča
Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor
Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
dominvrt
Portal
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo ni popolno brez sladice: 10 enostavnih receptov, ki vedno navdušijo
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
voyo
Portal
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907