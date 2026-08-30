Madžare je treba premagati zlepa ali zgrda

Tega se zavedajo vsi v slovenskem reprezentančnem taboru, začenši s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, ki v prvi vrsti poziva najzvestejše privržence naše izbrane vrste, naj v čim večjem številu napolnijo tribune kultne tivolske dvorane.

"Če kdaj, potem prav zdaj fantje potrebujejo čim večjo podporo s tribun. To še posebej velja za naše mlajše člane, ki ob bučnem navijanju dobijo dodatno samozavest in pokažejo, kar so dejansko sposobni," pred bržkone eno od odločilnih tekem v kvalifikacijah za SP 2027 pravi selektor Sekulić.