Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

'Madžari nam ne bodo ničesar podarili, zmago si moramo zaslužiti'

Ljubljana, 29. 08. 2026 14.36 pred 9 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. J.B.
Klemen Prepelič

Pred slovensko košarkarsko izbrano vrsto je bržkone ena od odločilnih, če že ne kar odločilna tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Po pričakovanem porazu s Francijo v Parizu varovance selektorja Aleksandra Sekulića v nedeljo v legendarnem Tivoliju čaka obračun za biti ali ne biti z neugodnimi Madžari.

Izkušena reprezentančna matadorja Aleksej Nikolić in Klemen Prepelič v en glas poudarjata, da bi bilo vse drugo razen zmage proti našim vzhodnim sosedom veliko razočaranje in neuspeh.

"Zavedamo se, da v Parizu nismo odigrali popolne tekme. Doživeli smo visok poraz, čeprav smo želeli najboljše. Storili smo veliko napak, sicer pa smo vztrajali vseh 40 minut v želji, da se ne bi prehitro vdali v usodo. Jasno je, da te takšen poraz podžge, da že na naslednji tekmi pokažeš bistveno več," se je uvodoma na predhodni poraz v Parizu na kratko ozrl organizator igre turškega velikana Galatasaraya in slovenske izbrane vrste Aleksej Nikolić.

"Avgustovsko kvalifikacijsko okno je specifično. Čez poletje smo počivali, se regenerirali po naporni sezoni in brez klubskih priprav vskočili v tekmovalni ritem, kar ni lahko. A tako je tudi za ostale reprezentance. Osebno se počutim odlično, dobro sem pripravljen in motiviran, da vselej dam svoj maksimum. Zavedamo pa se, da bomo morali še nekaj dodati, če bomo želeli v nedeljo slaviti zmago proti neugodni Madžarski," se zahtevnosti novega reprezentančnega izziva zaveda 31-letni Postojnčan.

Nikolić naslednjega slovenskega tekmeca spoštuje. "Zmaga Madžarske nad Estonijo zame ni nobeno presenečenje. Imajo odličnega selektorja (slovenski strokovnjak Gašper Okorn od decembra 2023 vodi madžarsko izbrano vrsto, op. a.), ki je postavil igro tako, da ima v vsakem trenutku rep in glavo. Vemo, da večina njihovih reprezentantov že vrsto let igrajo v istem klubu, kar odločilno prispeva k uigranosti moštva. Je pa tako, da zmaga, denimo, Portugalske nad Španijo ali pa Bosne in Hercegovine nad Italijo danes ni več presenečenje. Vsi so napredovali in še napredujejo, podobno je s tekmeci v naši kvalifikacijski skupini," poudarja nekdanji član Cedevite Olimpije.

Aleksej Nikolić bo zelo pomemben adut slovenske izbrane vrste v dvoboju z neugodnimi Madžari.
Aleksej Nikolić bo zelo pomemben adut slovenske izbrane vrste v dvoboju z neugodnimi Madžari.
FOTO: Profimedia

Prepelič: "Še vedno sami odločamo o svoji usodi."

Tudi Klemen Prepelič, ki je v reprezentančnem dresu doživel že marsikaj, verjame, da ga s soigralci v nedeljo zvečer čaka povsem drugačna preizkušnja kot minuli četrtek v Parizu.

"Že od začetka priprav smo vedeli, da bo v Parizu zelo težko. Večja pozornost je jasno namenjena nedeljski tekmi z Madžarsko. Pravice do poraza nimamo, tekmo moramo dobiti na takšen ali drugačen način, bolj pomembno pa je, da še vedno sami odločamo o svoji usodi," meni 35-letni košarkar iz Slovenske Bistrice, ki uspešno brani barve zvezdniškega Dubaja.

"Fantom sem v garderobi že povedal, da nas v Tivoliju čaka povsem drugačna tekma kot četrtkova s Francijo. To je bila ena od lažjih tekem v tokratnih kvalifikacijah, saj v Parizu nismo imeli česa izgubiti. Proti Madžarski pa bo druga zgodba, saj bi nas morebiten poraz precej oddaljil od uvrstitve na svetovno prvenstvo. Z zmago pa bi ostali povsem v igri za napredovanje, saj so nam ostali rezultati v minulih dneh šli delno na roko," nadaljuje Prepelič, ki ne beži od vloge favorita.

"Madžarska je v prvi vrsti zelo uigrana reprezentanca. Če se ne motim, več kot polovica njihovih igralcev igra v istem klubu. A kljub temu ne bežimo od vloge favorita, kar pa bomo morali dokazati na igrišču. Nihče nam ne bo ničesar podaril, zmago si moramo zaslužiti," zaključuje "Prle".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka slovenska reprezentanca kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 madžarska klemen prepelič aleksej nikolić

LA Lakers v središču družinske drame: Bussovi pred sodišče

24ur.com 'Ob zmagah ne bomo evforični, ob porazih pa ne bomo jokali'
24ur.com Ljubljančanke za biti ali ne biti proti Bukarešti: Ne bomo zatajile
24ur.com Elšnik: Moramo zmagati in včasih ni slabo, če je malo pritiska
24ur.com 'Pred nami je odločilen del, ki ti že lahko vzame svetovno prvenstvo'
24ur.com Oblak: Ne bomo se 'zaleteli' od začetka, treba je igrati z glavo
24ur.com 'Zavedamo se, kaj nam prinaša nedeljski dvoboj'
24ur.com Prepelič: Slovenija mora biti na svetovnem prvenstvu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
zadovoljna
Portal
Po smrti nekdanjega moža je norveška princesa znova našla ljubezen
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
dominvrt
Portal
Ustvarite lastno mini farmo gob
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Ježek Sonic
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Chips
Chips
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907