'Madžari nam ne bodo ničesar podarili, zmago si moramo zaslužiti'

Izkušena reprezentančna matadorja Aleksej Nikolić in Klemen Prepelič v en glas poudarjata, da bi bilo vse drugo razen zmage proti našim vzhodnim sosedom veliko razočaranje in neuspeh. "Zavedamo se, da v Parizu nismo odigrali popolne tekme. Doživeli smo visok poraz, čeprav smo želeli najboljše. Storili smo veliko napak, sicer pa smo vztrajali vseh 40 minut v želji, da se ne bi prehitro vdali v usodo. Jasno je, da te takšen poraz podžge, da že na naslednji tekmi pokažeš bistveno več," se je uvodoma na predhodni poraz v Parizu na kratko ozrl organizator igre turškega velikana Galatasaraya in slovenske izbrane vrste Aleksej Nikolić.

"Avgustovsko kvalifikacijsko okno je specifično. Čez poletje smo počivali, se regenerirali po naporni sezoni in brez klubskih priprav vskočili v tekmovalni ritem, kar ni lahko. A tako je tudi za ostale reprezentance. Osebno se počutim odlično, dobro sem pripravljen in motiviran, da vselej dam svoj maksimum. Zavedamo pa se, da bomo morali še nekaj dodati, če bomo želeli v nedeljo slaviti zmago proti neugodni Madžarski," se zahtevnosti novega reprezentančnega izziva zaveda 31-letni Postojnčan. Nikolić naslednjega slovenskega tekmeca spoštuje. "Zmaga Madžarske nad Estonijo zame ni nobeno presenečenje. Imajo odličnega selektorja (slovenski strokovnjak Gašper Okorn od decembra 2023 vodi madžarsko izbrano vrsto, op. a.), ki je postavil igro tako, da ima v vsakem trenutku rep in glavo. Vemo, da večina njihovih reprezentantov že vrsto let igrajo v istem klubu, kar odločilno prispeva k uigranosti moštva. Je pa tako, da zmaga, denimo, Portugalske nad Španijo ali pa Bosne in Hercegovine nad Italijo danes ni več presenečenje. Vsi so napredovali in še napredujejo, podobno je s tekmeci v naši kvalifikacijski skupini," poudarja nekdanji član Cedevite Olimpije.

Aleksej Nikolić bo zelo pomemben adut slovenske izbrane vrste v dvoboju z neugodnimi Madžari. FOTO: Profimedia

Prepelič: "Še vedno sami odločamo o svoji usodi."

Tudi Klemen Prepelič, ki je v reprezentančnem dresu doživel že marsikaj, verjame, da ga s soigralci v nedeljo zvečer čaka povsem drugačna preizkušnja kot minuli četrtek v Parizu. "Že od začetka priprav smo vedeli, da bo v Parizu zelo težko. Večja pozornost je jasno namenjena nedeljski tekmi z Madžarsko. Pravice do poraza nimamo, tekmo moramo dobiti na takšen ali drugačen način, bolj pomembno pa je, da še vedno sami odločamo o svoji usodi," meni 35-letni košarkar iz Slovenske Bistrice, ki uspešno brani barve zvezdniškega Dubaja.

"Fantom sem v garderobi že povedal, da nas v Tivoliju čaka povsem drugačna tekma kot četrtkova s Francijo. To je bila ena od lažjih tekem v tokratnih kvalifikacijah, saj v Parizu nismo imeli česa izgubiti. Proti Madžarski pa bo druga zgodba, saj bi nas morebiten poraz precej oddaljil od uvrstitve na svetovno prvenstvo. Z zmago pa bi ostali povsem v igri za napredovanje, saj so nam ostali rezultati v minulih dneh šli delno na roko," nadaljuje Prepelič, ki ne beži od vloge favorita. "Madžarska je v prvi vrsti zelo uigrana reprezentanca. Če se ne motim, več kot polovica njihovih igralcev igra v istem klubu. A kljub temu ne bežimo od vloge favorita, kar pa bomo morali dokazati na igrišču. Nihče nam ne bo ničesar podaril, zmago si moramo zaslužiti," zaključuje "Prle".