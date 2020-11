Madžarski košarkarji zaradi 'vdora' koronavirusa že potujejo domov

Madžarska košarkarska izbrana vrsta bi se morala v ponedeljek pomeriti tudi z našimi košarkarji, ki bodo ostali le pri eni tekmi v tem kvalifikacijskem oknu. V soboto jih tako čaka obračun z neugodno Ukrajino (od 20.00 na Kanalu A in Voyo).

Za to potezo so se pri Fibi odločili iz preprostega razloga: da se zaradi šestih pozitivnih PCR testov okužba ne bi dodatno širila, so iz preventivnih razlogov madžarsko izbrano vrsto s spremljevalnim osebjem vred napotili domov. Ker sta varnost in zdravje preostalih udeležencev ljubljanskega mehurčka najbolj pomembna, je odločitev Fibe edina logična in smotrna glede na bližajoče se ostale tekme, ki bodo v Stožicah na sporedu od sobote do ponedeljka.

Tekmi proti Avstriji in Sloveniji bodo Madžari odigrali v nadomestnih terminih. Kdaj natančno, pa bo mednarodna košarkarska organizacija še sporočila.