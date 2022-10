Košarkarji ekipa Dallas Mavericks so v v American Airlines Centru gostili ekipo iz Orlando. Teksašani so se le pobrali po nepričakovanem porazu dan prej proti Oklahomi in na ramenih izjemnega Luka Dončića, ki je v 37 minutah igre dosegel kar 44 točk ter dodal pet asistenc in štiri skokov, slavili svojo tretjo zmago v novi sezoni lige NBA (114:105).

Dallas - Orlando 114:105 (29:34, 31:26, 28:23, 26:22)