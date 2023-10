Magic Johnson se je pridružil klubu milijarderjev

Johnsonovo premoženje vključuje manjšinske deleže v profesionalnih športnih klubih Los Angeles Sparks (ženska košarkarska liga WNBA), Los Angeles Dodgers (liga v baseballu MLB), Los Angeles FC (nogometna liga MLS) in Washington Commanders (liga ameriškega nogometa NFL). Premoženje Johnsona se plemeniti tudi z deleži v verigah Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness in zavarovalnici EquiTrust.

Nekdanji košarkar s pravim imenom Earvin Johnson mlajši , Čarobni oziroma Magic je njegov vzdevek, je postal tretji košarkar v zgodovini lige NBA, čigar premoženje je preseglo milijardo evrov. To je uspelo tudi Michaelu Jordanu in LeBronu Jamesu , slednji pa se je maja 2022 zapisal v zgodovino kot prvi aktivni košarkar z milijardo na računu.

64-letnik je v svoji košarkarski karieri zaslužil slabih 40 milijonov, vse bi pa lahko bilo drugače, če bi ob prihodu v ligo NBA sprejel ponudbo podjetja Nike. V 70. letih 20. stoletja je bil Nike daleč od tega, kar je danes, zato se je Johnson odločil sprejeti ponudbo Conversa, ki mu je nanesla slabih sto tisočakov. Nike je Johnsonu takrat ponudil delež njihovega podjetja, ki je danes vredno skoraj 150 milijard.

Johnson je bil član legendarne ameriške ekipe, ki je leta 1992 v Barceloni osvojila zlato olimpijsko medaljo. Šlo je za slovito sanjsko moštvo, ki je prejelo naziv Dream Team. Johnson je petkratni prvak z LA Lakers (med 1980 in 1988). Trikrat je bil imenovan za najkoristnejšega igralca lige v rednem delu sezone in prav tolikokrat prejel nagrado za MVP finala. Dvanajstkrat je nastopil na tekmi zvezd in bil dvakrat MVP te ekshibicijske tekme.