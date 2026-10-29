Majhen košarkar, veliko srce: 'Za to ekipo sem pripravljen iti v vojno'

Ekipa in obramba. To sta besedi, ki sta bili rdeča nit novinarske konference po novi zmagi Lakersov nad Clippersi. Pri tej je pomembno vlogo odigral Collin Sexton, ki se je v mesto angelov poleti preselil iz Chicaga. 27-letnik ni bil del začetne peterke, manj časa kot on sta bila na parketu le dva igralca jezernikov, kljub temu pa je bil z 21 točkami drugi strelec zmagovalnega moštva. "Sam se spremenim v drugačnega človeka, ko sem na igrišču. Za to ekipo sem pripravljen iti v vojno. Ko komu spodleti, ga mora ekipa postaviti na noge. Med nami je odlična kemija, res smo zelo povezani," meni Sexton.
Američan v višino meri 185 centimetrov, kar je veliko pod povprečjem Lige NBA, ki se giba okrog dveh metrov. Posledično je prisiljen, da košarko igra na drugačen način kot večina ostalih igralcev: "Pomembno je, da delaš stvari, ki te ločujejo od ostalih. Ključne so poteze, ki se ne zapišejo v statistiko. Ne smeš se obremenjevati sam s sabo. Prepogosto se obremenjujemo z napadom, ampak v resnici je obramba tista, ki prinaša zmage."
In prav obrambni vidik igre je bil tokrat pri Lakersih resnično fascinanten. Na uvodnih štirih tekmah so njihovi nasprotniki v povprečju dosegli več kot 120 točk, tokrat pa so se Clippersi ustavili pri številki 87. "Zjutraj smo se pogovarjali o disciplini v obrambi, kar nam je na zadnji tekmi manjkalo. Tokrat smo to dosegli, garali smo drug za drugega in to nam je prineslo zmago," je še povedal Sexton, ki je s soigralci v obdobju, ki ga je preživel na parketu, dosegel kar 23 točk več od mestnih rivalov, ki so izgubili še tretjič zapored.
Nad obrambno predstavo je bil navdušen tudi trener jezernikov JJ Redick: "Izkazali smo se v obrambi, izvrstni so bili tudi igralci, ki so vstopili s klopi. Odlično smo se odzvali po prvem porazu v sezoni. 17 napadalnih skokov je fantastična številka in pomembno je, da smo dokazali, da smo lahko dobra obrambna ekipa, ne samo odlična napadalna."
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