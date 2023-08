Brez Dončića pričakovano brez možnosti proti Američanom

V odsotnosti kapetana Luka Dončića , ki ima na štirih odigranih tekmah v pripravah povprečje 22,5 točke, 8,5 podaje in 7,5 skoka, sta največ točk za Slovenijo dosegla Gregor Glas (14) in Zoran Dragić (8). Pri Američanih, ki se bodo na SP predstavili z mlado zasedbo iz lige NBA in šampionskim trenerjem Stevom Kerrom , sta bila najbolj učinkovita Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) 15 s točkami in Jalen Brunson (New York Knicks), ki jih je dosegel enajst.

Za Slovenijo je bila to predzadnja prijateljska tekma v okviru priprav na svetovno prvenstvo, ki se bo začelo 25. avgusta na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. V šestih nastopih je zabeležila zmagi proti Kitajski in Črni gori ter dvakrat izgubila z Grčijo ter po enkrat z evropskimi in svetovnimi prvaki Španci ter danes z olimpijskimi zmagovalci in prvimi favoriti SP.

Brez kapetana in prvega zvezdnika je bila Slovenija več ali manj obsojena na neuspeh. Manjkale so njegove točke v napadu - Slovenija je v vsakem polčasu dosegla po 31 točk, pri organizaciji napadov in prenosu žoge je naredila številne napake (18 izgubljenih žog, 12 v prvem polčasu) in tekmecu omogočila lahke zaključke, želja in borbenost v obrambi pa ni bila dovolj za hitro in skočno zasedbo ZDA.

Američani so vodili vseh 40 minut. Že v prvi četrtini so prišli do dvomestne prednosti, ki so jo v tretji četrtini povišali na 55:35, nato pa malce spustili ritem in Sloveniji omogočili, da je prišla do relativno častnega poraza.

Izid, pripravljalni turnir:

ZDA - Slovenija 92:62 (27:20, 20:11, 20:18, 25:13)