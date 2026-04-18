Malce lažje delo za jezernike? Durant zelo vprašljiv za uvodni obračun

Zvezdnik Houston Rockets Kevin Durant je (bo) za sobotno prvo tekmo proti Los Angeles Lakers uvrščen na seznam "vprašljivih", razlog pa je udarnina desnega kolena.

Vir je za ESPN povedal, da se je Durant poškodoval med treningom v tem tednu, vendar so v taboru Teksašanov optimistični in menijo, da koleno med serijo ne bo predstavljalo večje težave. "Utegne pa izpustiti uvodni obračun končnice," potrjuje ESPN.

Kevin Durant FOTO: Profimedia

Četrtopostavljeni Lakers v serijo vstopajo močno oslabljeni, saj bodo igrali brez zvezdnikov Luke Dončića (poškodba zadnje stegenske mišice) in Austina Reavesa (poškodba poševne trebušne mišice), ki sta se poškodovala ob porazu 2. aprila proti Oklahoma City Thunder.

Trener Lakersov JJ Redick je v torek povedal, da sta Dončić in Reaves odsotna za nedoločen čas in da v tem tednu ni pričakovati nobenih posodobitev glede njunega stanja.

Luka Dončić in Austin Reaves FOTO: AP

Sedemintridesetletni Durant je v svoji prvi sezoni pri Rockets v povprečju dosegal 26,0 točke, 5,5 skoka in 4,8 asistence. Odigral je 78 tekem, kar je največ v eni sezoni po sezoni 2018/19.