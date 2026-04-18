Košarka

Malce lažje delo za jezernike? Durant zelo vprašljiv za uvodni obračun

Los Angeles, 18. 04. 2026 11.26 pred 18 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Kevin Durant

Pred durmi je uvodni krog končnice košarkarske lige NBA, kjer bodo Los Angeles Lakersi nastopili proti ekipi Houston Rockets. Jezerniki bodo uvodoma močno oslabljeni. Luka Dončić in Austin Reaves ne bosta v kadru, a naj bi tudi teksaški tekmeci igrali brez svojega prvega zvezdnika Kevina Duranta, ki ga muči poškodba desnega kolena.

Zvezdnik Houston Rockets Kevin Durant je (bo) za sobotno prvo tekmo proti Los Angeles Lakers uvrščen na seznam "vprašljivih", razlog pa je udarnina desnega kolena. 

Preberi še Luka Dončić zadovoljen s 'pravično odločitvijo' NBA in NBPA

Vir je za ESPN povedal, da se je Durant poškodoval med treningom v tem tednu, vendar so v taboru Teksašanov optimistični in menijo, da koleno med serijo ne bo predstavljalo večje težave. "Utegne pa izpustiti uvodni obračun končnice," potrjuje ESPN

Četrtopostavljeni Lakers v serijo vstopajo močno oslabljeni, saj bodo igrali brez zvezdnikov Luke Dončića (poškodba zadnje stegenske mišice) in Austina Reavesa (poškodba poševne trebušne mišice), ki sta se poškodovala ob porazu 2. aprila proti Oklahoma City Thunder.

Preberi še Staro rivalstvo: James proti Durantu brez Dončića in Reavesa

Trener Lakersov JJ Redick je v torek povedal, da sta Dončić in Reaves odsotna za nedoločen čas in da v tem tednu ni pričakovati nobenih posodobitev glede njunega stanja.

Sedemintridesetletni Durant je v svoji prvi sezoni pri Rockets v povprečju dosegal 26,0 točke, 5,5 skoka in 4,8 asistence. Odigral je 78 tekem, kar je največ v eni sezoni po sezoni 2018/19.

Končnica lige NBA, znana kot 'play-off', je zaključni del sezone, v katerem se najboljše ekipe iz rednega dela pomerijo v izločilnih bojih. Ekipe se v vsakem krogu pomerijo v seriji na štiri zmage, kar pomeni, da napreduje tista ekipa, ki prva doseže štiri zmage. Ta format zagotavlja visoko intenzivnost in zahteva od igralcev vrhunsko fizično pripravljenost ter taktično prilagajanje tekmecu skozi daljše obdobje.

Oznaka 'vprašljiv' (ang. questionable) v uradnih poročilih o poškodbah lige NBA pomeni, da obstaja približno 50-odstotna verjetnost, da bo igralec nastopil na tekmi. To je del obveznega protokola poročanja o zdravstvenem stanju igralcev, ki ga morajo ekipe zagotoviti javnosti in medijem. Ta status običajno odraža negotovost zdravniške službe glede igralčeve pripravljenosti na napor, ki ga zahteva tekmovalna košarka, in se pogosto spremeni v 'aktiven' ali 'odsoten' šele tik pred začetkom srečanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Prišel, videl in ni zmagal: Sekulić debitiral s porazom in ostal brez končnice

bibaleze
Portal
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Partner, oče, moški: kako ohraniti stik s sabo v svetu pričakovanj
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
zadovoljna
Portal
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
vizita
Portal
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
cekin
Portal
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
moskisvet
Portal
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
dominvrt
Portal
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
okusno
Portal
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
Enostavna vikend sladica: sočen kolač, ki je popoln ob skodelici kave
voyo
Portal
Kvartopirec
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641