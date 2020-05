Maljković: O naši košarki s slovensko reprezentanco se še danes govori

Nekdanji slovenski selektor Božidar Maljković ne skriva navdušenja nad košarkarskimi predstavami Luke Dončića. Leta 2011 je prvič v bogati karieri prevzel vodenje reprezentance, Slovenija pa je z njim dobila prvega tujega selektorja. Maljković, trener, ki je štirikrat osvojil Evroligo in to s tremi klubi: Jugoplastiko, Limogesem in Panathinakosom, bi takrat z veseljem imel v svoji vrsti igralca, kot je Dončič, vsekakor pa se rad spominja slovenske izkušnje. Še več: trdi, da se o tisti košarki, ki jo je gojila slovenska reprezentanca, še danes govori.