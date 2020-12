Maljković: Za koronavirus so krivi 'zlobni genialci', ki želijo uničiti človeštvo

Božidar Maljković(68), ki se je po zaključku poklicne poti uspešnega košarkarskega trenerja podal v funkcionarske vode in postal predsednik Olimpijskega komiteja Srbije, ima očitno veliko časa tudi za poglobljen razmislek o aktualnih nešportnih temah, vključno z novim koronavirusom, ki je v zadnjih desetih mesecih ohromil ves svet.

Nekdanji trener nepozabne splitske Jugoplastike, Barcelone, Unicaje iz Malage, madridskega Reala, Limogesa, Paris Saint-Germaina (danes Metropolitans 92, ki ga trenira slovenski strokovnjak Jure Zdovc, op. p.), grškega velikana Panathinaikosa in slovenske moške članske izbrane vrste ne skriva svojih prepričanj, da ni zloglasni virus nič drugega kot plod "bolne domišljije peščice zlobnih genialcev, ki želijo zrušiti človeštvo". "To so navadni pokvarjenci, ki so se načrta, kako uničiti človeško raso, lotili na najbolj perfiden način. To so, kot jih imenujem, zlobni genialci, ki imajo za seboj ogromno kapitala in ki si s tem želijo še bolj podjarmiti vse bolj razklani svet," je Maljković prepričan v eno od teorij zarot, povezanih z novim koronavirusom.