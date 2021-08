Mangok Mathiang ni več član Cedevite Olimpije

"Žal se je zgodilo to, česar smo se najbolj bali. Mangok Mathiang bo za vrnitev v normalen trenažni proces potreboval dlje časa, kot je bilo prvotno načrtovano in predvideno. Zato smo se tudi odločili, da še pred uradnim začetkom sezone in preden se nam na treningih pridružijo vsi nosilci, prekinemo pogodbo. Želimo mu vso srečo v nadaljevanju kariere, mi pa bomo skušali najti rešitev za zapolnitev mesta na njegovem igralnem položaju," je ob tem dejal športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović.