Marc Gasol: Pau bi se z veseljem vrnil v Los Angeles

"Družbenih omrežij ne spremljam pogosto, zato ne vem, kakšna so namigovanja. Vem pa, da Pau ljubi Los Angeles in Lakerse. Tu se počuti domače, zato sem se prepričan, da bi se z veseljem vrnil, a to je vprašanje zaRoba Pelinko (generalnega direktorja Lakersov, op. a.) in lastnike,"je v intervjuju za Spectrum SportsNet dejal Marc Gasol.

Pau Gasolje sicer že maja izrazil željo, da bi se vrnil v Los Angeles, a ima v zadnjem času velike težave s poškodbami, zato je vprašanje, ali si ga pri jezernikih, ki bodo letos branili naslov prvakov, sploh želijo. "Fantastično bi bilo, če bi kariero zaključil pri Lakersih, ampak mislim, da bom težko prišel do te priložnosti. Čeprav imam odličen odnos z vsemi v franšizi, nisem povsem prepričan, ali bi lahko do tega zares prišlo," je pred časom povedal izkušeni 40-letnik.

Pau Gasol je na morebitni povratek namignil tudi prek Twitterja, ko je pred časom všečkal objavo, ki ga je povezovala z vrnitvijo in kasnejšo upokojitvijo v mestu angelov.