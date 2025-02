Marca in AS v en glas: V NBA se je čas ustavil

Na odmevno trgovino z igralci v severnoameriški košarkarski ligi NBA, v kateri je slovenski as Luka Dončić zamenjal sredino, so se odzvali tudi svetovni mediji. Vsi mediji po vsem svetu so enotnega mnenja, da je selitev Dončića k Los Angeles Lakers senzacija. Zelo čustveno so se odzvali španski mediji, saj je Luka Dončić lep del kariere preživel prav v Španiji, v dresu madridskega Reala ...

Ameriški mediji so svoje presenečenje o menjavi med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers izrazili že v poznih sobotnih urah po lokalnem času, ko je ESPN prvi objavil novico o dogovoru med ekipama. Los Angeles Lakers bo od Dallasa prejel Luka Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa v zameno za Anthonyja Davisa, izbor v prvem krogu nabora leta 2029 in Maxa Christieja.

LeBron James FOTO: AP icon-expand

V menjavo je bil vpleten tudi Utah Jazz kot tretja ekipa, ki bo od Los Angelesa prejela Jalena Hooda-Schifina in nabor v drugem krogu letošnjega nabora, od Dallasa pa nabor v drugem krogu letošnjega nabora. ESPN je moštvu iz Los Angelesa pri tem (pretvorjeno v slovenske ocene) podelil petico, medtem ko je Dallas prejel oceno ena. Tako kot ESPN tudi drugi ameriški mediji ocenjujejo, da je Dallas za Dončića prejel bistveno premalo. Športni portal Athletic je navedel, da ni dobrih razlogov za tovrstno menjavo. "Gre za Luko Dončića. Za superzvezdnika. Superzvezdniki njegove starosti nikoli niso na voljo v menjavi igralcev," so dodali pri Athleticu. "Tudi če si slučajno želiš zamenjati Dončića, zakaj ne pokličeš Miami Heat in se pozanimaš glede Bama Adebaye ... ali pa morda Milwaukee in vprašaš glede Giannisa Antetokounmpa," so se še spraševali pri športnem mediju, ki je v lasti New York Timesa. Da gre za enega najbolj šokantnih menjav igralcev v zgodovini ameriškega športa, so ocenili tudi pri Fox Sports. "O tovrstni menjavi ni bilo niti malo govoric pred rokom za menjave 6. februarja. Presenetilo je celo LeBrona Jamesa, ki ima istega agenta kot Anthony Davis," so zapisali.

Odmevi so se hitro razširili tudi onstran Atlantika. "Neverjetno, a resnično," je na svoji spletni strani zapisal La Gazzetta dello Sport. "Gre za enega najbolj nepričakovanih in senzacionalnih menjav v zgodovini NBA," so ocenili pri slovitem italijanskem športnem časniku.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP icon-expand

O dogovoru, ki bi "lahko spremenil prihodnost lige NBA", so se tako razpisali pri španskem športnem časniku Marca. "Jasno je, da so se Mavericks odločili za veliki obrat pri svojem razvoju. Leta in leta so vlagali v svojega zvezdnika. Lani so prišli do finala, pred začetkom zadnje sezone pa so še okrepili svoj kader, da bi lahko Dončića obkrožili z igralci za osvojitev naslova. Z eno potezo je ves ta trud izpuhtel."