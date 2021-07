Marcus Keene nova okrepitev zmajev

Cedevita Olimpija bo lahko v tekmovalni sezoni 2021/22 na položaju organizatorja igre računala na izjemnega, 175 centimetrov visokega Marcusa Keena. Naj vas njegova višina ne preslepi, saj velja Keene za izvrstnega strelca, ki je v prejšnji sezoni v dresu estonskega Kaleva v Ligi VTB dosegal kar 20,0 točk na tekmo in bil tako najboljši strelec tega uglednega tekmovanja. Ob tem je seveda treba upoštevati dejstvo, da je Alexey Shved sicer dosegal 23,3 točke na tekmo, a odigral devet tekem manj od Keena. 26-letni Marcus je dokaz, da ljubezen do košarke ne pozna meja. Z oranžnim usnjem se je prvič srečal v San Antoniu, velja pa za najboljšega košarkarja srednje šole Earl Warren, za katero je dosegel več kot 1600 točk. Med letoma 2013 do 2015 je svoje šolanje nadaljeval na kolidžu Youngstown State, nato pa se je preselil na Central Michigan, in v sezoni 2016/17 v povprečju dosegal 20,8 točke, 4,9 asistence in 4,1 skoka v 37,6 minute, ki jih je preživel na parketu. Pot pa ga ni vodila v Ligo NBA, saj leta 2017 ni bil izbran na naboru za najelitnejšo ligo na svetu. Svojo profesionalno košarkarsko kariero je tako začel v drugi italijanski ligi, pri Cagliariju, ko je v povprečju beležil 18,5 točke na tekmo. Sledila je selitev v malo bolj eksotične dežele, v Aziji pa je Keene preživel kar tri leta. Na Tajskem je zaigral v dresu moštva Mono Vampire, decembra 2018 pa se je vrnil v Združene države Amerike, in sicer v Memphis, k ekipi Memphis Hustle, in v G-League na 25 tekmah v povprečju dosegal 8,2 točke, 2,8 asistence in 2,3 skoka na obračun. Marcus Keene je igralec, ki je vrsto let ‘letel’ zunaj dometa radarjev in se dokazoval zunaj Evrope, ob prihodu v Ligo VTB pa je zablestel in pokazal razsežnost svojega talenta. Biti najboljši strelec v eni od najmočnejših lig v evropski košarki ni majhna stvar in veseli smo, da se je odločil, da postane del Cedevite Olimpije. Marcus igra s srcem, želi se dokazati in verjamem, da se bo odlično vključil v naš sistem igre," je ob podpisu pogodbe z novim košarkarjem dejal športni direktor Sani Bečirović.